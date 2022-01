Advierten que si no se amplía el crédito tributario para los niños, aumentará pobreza infantil

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Millones de niños han quedado en el limbo luego de que el Congreso dejara expirar el Crédito Fiscal para los Hijos, el cual sacó a 61 millones de menores de la pobreza. La esperanza está cifrada es que el crédito quede incluido en el plan del presidente Biden para reconstruir a la clase media (Build Better Back).

Durante la videoconferencia “¡Pobre una vez más! Los niños de bajos ingresos de Estados Unidos sufren a medida que expira el crédito tributario por hijos”, organizada por Ethnic Media Services, varios expertos hablaron del impacto que ha tenido este apoyo temporal.

El Crédito Tributario por Hijos, que expiró el 31 de diciembre de 2020, otorgó pagos directos de $300 por mes a niños menores de 6 años y $250 por mes para niños de 6 a 17 años.

El crédito tributario por hijo permitió una caída rápida en la insuficiencia alimentaria. (Getty Images)

Ayuda para gastos esenciales

Claire Zippel, analista senior de investigación del equipo de Tendencias de Ingresos y Pobreza del Center for Budget and Policy Priorities, precisó que el crédito tributario para los niños ha estado en vigor desde 1997 para ayudar a las familias con el costo de criar a los hijos.

Pero el Plan de Rescate lo amplió significativamente de manera temporal de $2,000 a $3,600 por niño menor de 6 años y a $3,000 por los niños mayores.

Además hizo cambios para que lo recibieran cada mes, en lugar de cada año que sus padres hacen su declaración tributaria.

“Estos pagos han ayudado a las familias a cubrir los gastos esenciales como la renta y los alimentos”.

Sin embargo, precisó que estos pagos mensuales terminaron en diciembre, pero la legislación Build Better Back que el Congreso está considerando, ampliaría de nuevo el crédito tributario para los niños.

“Se proyecta que la ampliación corte la pobreza de los niños latinos de 21 a 12%”.

Antes de la expansión, aproximadamente la mitad de los niños afroamericanos y latinos recibían menos del crédito total o ningún crédito, porque los ingresos de sus padres eran demasiado bajos, dijo.

Explicó que la forma más común en que las familias con bajos ingresos utilizan sus pagos mensuales de este crédito tributario por hijos es para comprar alimentos.

“Alrededor del 59% de estas familias informaron haber gastado al menos parte de su pago en alimentos”.

Por lo que indicó que si se corta el crédito, alrededor de 27 millones de niños lo perderían.

“Es por eso que creemos que el Congreso tiene que aprobar Build Better Back para garantizar que esta ayuda que ha sido tan valiosa para las familias en todo el país en 2021 permanezca vigente en 2022”.

Asimismo, observó que hay familias que no lo han recibido porque no saben que son elegibles; y aún hay padres y cuidadores que desconocen que aunque no cuenten con un número de seguro social, pueden calificar si sus hijos tienen uno.

Las hispanas utilizaron el Crédito Tributario por Hijos para gastos escolares en proporciones mucho mayores que las familias blancas no hispanas. (Getty Images)

Inseguridad alimentaria

Loree D. Jones, directora ejecutiva de la organización de alivio contra el hambre Philabundance con sede en Filadelfia, y parte de la red nacional de bancos de alimentos Feeding American, dijo que de acuerdo al Departamento de Agricultura, más de 38 millones de personas, incluyendo 12 millones de niños en Estados Unidos sufren de inseguridad alimentaria.

“Esto significa que 1 de cada 5 personas se van a la cama con hambre”.

Pero además señaló que la pandemia aumentó la inseguridad alimentaria en las comunidades de color.

“Muchos hogares que experimentaron inseguridad alimentaria no califican para los programas federales de nutrición y utilizan bancos de alimentos como el nuestro y otros programas de alimentos para recibir apoyo adicional”.

Añadió que el hambre en las comunidades afroamericanas, latinas y nativo americanas es mayor debido a la injusticia racial sistemática. Pero además, dijo que las familias con padres solteros tienden a padecer más hambre.

Enfatizó que durante la pandemia, más de 12 millones de niños pasaron hambre en 2020, contra 10 millones en 2019.

“Los niños latinos y afroamericanos tienden dos veces más a sufrir hambre que los menores blancos”.

El crédito tributario por hijo ayuda a abatir la pobreza entre los niños latinos.(Archivo/La Opinión)

Y el 84% de los hogares reportaron comprar la comida disponible más barata en lugar de la más saludable.

“Los niños que pasan hambre desde bebés tienden a presentar problemas de desarrollo. Sus cerebros no se desarrollan apropiadamente, lo que lleva a la falta de habilidades motoras y del lenguaje”.

Tampoco se enfocan en la escuela, repiten grados en la elemental; y tienden a presentar mayores problemas sociales y de comportamiento. “Tristemente tienen más pensamientos suicidas”.

Relató la historia de una madre soltera con dos niños con discapacidad, a quien la ampliación del crédito tributario para los hijos menores, le permitió pagar la colegiatura para sus hijos. Aún cuando tiene un empleo, el crédito es un ingreso extra.

También compartió un mensaje que recibió de Kelly Larkin, una madre de tres menores, en Acción de Gracias.

“Perdí mi empleo en abril. Perdí el desempleo en septiembre. No tenía idea de cómo iba a poder pagar nuestro pavo con el aumento de los precios y la comida. Solo quiero que sepas que agradezco tu ayuda”.

En una entrevista después del correo electrónico de agradecimiento, Larkin dijo que ella estaba batallando entre pagar la luz, el Internet y la leche, antes de recibir el crédito tributario por hijo.

El crédito tributario por hijo ha hecho una diferencia en las familias de bajos ingresos. (Getty Images)

Abandono en tiempos de incertidumbre

Michelle Dallafior, vicepresidenta senior de Presupuesto e Impuestos de la organización no lucrativa First Focus on Children, dijo que con frecuencia el apoyo para los niños es visto como algo que puede ser eliminado cuando las negociaciones legislativas se llevan a cabo.

“Si se quita este apoyo, el progreso alcanzado para los niños, significaría abandonarlos en tiempos de incertidumbre económica y de salud pública”.

Puntualizó que 91% de las familias con ingresos por debajo de los $35,000 están gastando el crédito tributario de los niños en alimentos, pago de servicios básicos, renta e hipoteca. “Ha ayudado a cortar la pobreza en los niños latinos en más 45%”

“Si no se aprueba la ampliación del crédito tributario para niños bajo el proyecto de ley Build Back Better, la pobreza aumentará; e impactará de manera desproporcionada a las familias latinas y afroamericanas”.

Pero si se aprueba, un millón de niños calificarían para el crédito con el número de identificación fiscal individual(ITIN)

“Y también incluye una disposición en la que los niños de Puerto Rico podrían acceder a los pagos mensuales a partir de julio”.

Terminó diciendo que han escuchado de las madres beneficiadas con el crédito tributario, que les han dado esperanza.

“Pueden comprar pañales, ropa, hacer pagos para el automóvil. Sienten que el Congreso los ve y está pensando en los niños, y tal vez reconoce lo que es trabajar tiempo completo y que no les alcance el sueldo para fin de mes”.