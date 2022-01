¿Cuánto cobraron Andrew Garfield y Tobey Maguire por aparecer en “Spider-man: No Way Home”?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego del esperado estreno de la cinta “Spider-man: “No Way Home”, mucho se ha hablado sobre el gran impacto que este ha tenido en el público, pues logró reunir a los tres actores que a lo largo de dos décadas han interpretado al icónico Hombre Araña, Tobey Maguire, Andrew Garfield y, por supuesto, Tom Holland.

Hasta el día de hoy, la tercera y última cinta de la trilogía “Home” se ha consolidado como la película del Hombre Araña más exitosa de todas las sagas, tras recaudar en su tercera semana en cines, US$1,380,509,396 a nivel mundial.

Esta exorbitante cifra ha despertado la curiosidad del público por conocer cuánto dinero ha generado a los actores el volver a ponerse el traje del superhéroe.

En el caso del protagonista de esta cinta hablamos de una cantidad que, de acuerdo al portal Celebrity Net Worth, asciende a los 5 millones de dólares.

“El precio de venta de Holland debería saltar a los ocho dígitos. Antes de ‘Spider-Man’, ganaba menos de US$ 1 millón por papeles en películas. Ahora, podría estar ganando US$ 2 millones a US$ 5 millones para películas independientes y entre US$ 5 millones y US$ 10 millones por un papel principal en alguna película comercial de los estudios tradicionales”, estableció Variety en una reciente publicación.

Para Andrew Garfield volver como Spider-man ocurrió a cambio de 1 millón de dólares, por su 30 minutos en pantalla. Sin embargo, esto abrió consigo la posibilidad de su retorno como el superhéroe de forma individual, algo que los fanáticos dejaron más que claro les encantaría a través de redes sociales.

Por su parte, el actor Tobey Maguire, a quien el público vio ponerse el traje de Spider-man por primera vez en el año 2002, decidió regresar a las pantallas interpretando al personaje de manera “minimalista” y aunque no hay información confirmada sobre su salario, sí que se dieron a conocer las condiciones que estipuló:

“Como escritores, nos preguntamos: ‘¿Dónde están estos personajes en sus vidas cuando entran en la película? ¿Dónde está Tobey?’ . Ahora es un tipo de 43 años… Queríamos ser fieles a los personajes de esas películas. Realmente tener conversaciones sobre cómo especificar dónde están, sin revelar demasiado“, reveló Chris McKenna, guionista de “No Way Home” a The Hollywood Reporter.

