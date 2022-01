De un hogar de crianza a campeón en artes marciales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La dolorosa separación de sus padres y el maltrato sufrido en muchos de los hogares de crianza en los que vivió durante siete años de su infancia, hicieron de Eugene Correa Jr., un niño mal portado. No obstante, al comienzo de su adolescencia tomó la decisión de enfocar su rebeldía en las artes marciales mixtas (MMA).



Hoy en día es campeón del Jiu Jitsu, un deporte de defensa personal y combate. Es conocido en el mundo de las MMA como “Conquistador”.



Ha peleado en diferentes ligas de las artes marciales mixtas como Bellator y Smash Global; tiene el récord de un final de bloqueo de pierna en la categoría de 10 segundos en la primera ronda; y ha empatado en el séptimo lugar (en una lista de 100) en presentación más rápida de la historia de las MMA desde 1993, según Tapology, el sitio web creado para los fans de las artes marciales mixtas, el boxeo y otros deportes de combate.También es primer lugar en la llave de piernas estilo Imarani roll.



Con un peso de 170 libras, Eugene compitió hace poco en el torneo BJJ Worlds Internacional Federation 2021 contra Ike Okoli, cinturón negro de casi 300 libras en jiu jitsu, cinturón rojo en sambo (defensa propia sin armas originada en Rusia) y cinturón marrón en judo.



Venció a Okoli, lo que lo convirtió en dos veces campeón mundial de la Federación Internacional de Jiu Jitsu.

¿Pero quién es Eugene Correa Jr.?

Hace 28 años nació en Long Beach. Es hijo de padres inmigrantes de Jalisco, México, quienes emigraron a Estados Unidos en los años 80, y tuvieron cuatro hijos.



Pero su niñez no fue lo que Eugene hubiera deseado. “Mi papá es muy bueno, pero tenía sus vicios y no me ponía mucha atención”.



Un día, debido a un problema familiar, el Departamento de Niños y Servicios de la Familia, retiró a Eugene y a sus hermanas de la tutela de sus padres, y los puso en hogares de crianza.



“Yo tenía 3 años. Mi hermana Nancy, 5 años y mi hermana Nora, 13. Y viví en esos hogares hasta los 11 años. El problema con esos lugares es que la atención y el trato no son buenos en la mayoría de los casos. Las familias de los hogares de crianza tienen demasiados niños bajo su cuidado, y además para muchos de ellos, nosotros somos una forma de ganar dinero. Realmente no les interesamos. Claro que hay excepciones”.



Cuenta que él defendía mucho a su hermanita Nancy para que los demás menores no le fueran a hacer daño, pero también reconoce que se volvió rebelde y se portaba mal. Como consecuencia, recuerda que el novio de la señora donde vivía lo golpeaba. “Y claramente me decía, que yo solo era un cheque”.

El deportista junto a sus familiares durante la graduación de su hermana (c-der.)

Eugene narra que vivió con una familia que ponía a pelear a los niños. “El papá de esa casa nos amenazaba de muerte si avisábamos a las trabajadoras sociales”.



Era tanto el maltrato, que se escapó del lugar cuando tenía 9 años.



“Me dolía que nos hubieran separado de nuestros padres, cuando en algunos hogares donde vivimos, había mucho maltrato y tensión. A mí me tocó ver a muchas parejas discutiendo, insultándose y pegándose cachetadas delante de nosotros”.



De hecho, se rompió el codo derecho bajo el cuidado de una agencia de hogares de crianza en el Sur de California, donde cuenta que el personal hacía que los niños se pelearan.



“Así fue como terminé con mi codo derecho quebrado por una pelea organizada. Llegué a pensar que nunca podría practicar deportes o las cosas normales que los niños hacen”.

Eugene Correa Jr. ha ganado diversos campeonatos durante su carrera; hoy uno de sus sueños es ser campeón de la MMA. .

Llega el cambio

Justamente por todas esas historias que vivió, él quisiera aportar su experiencia para mejorar el sistema de los hogares de crianza, y empoderar a los menores problemáticos que viven en esos grupos.



Eugene considera que la falta de estudios de sus padres y no conocer las leyes de este país, los llevó a que el condado se los quitara.



“A mí me afectó mucho la separación. Estaba muy distraído y me peleaba mucho. Tenía que tomar pastillas para la depresión”.



A los 11 años volvió con sus padres, y de los 12 a 13 años, fue a vivir a México por una temporada. “Viví en el rancho Vista Hermosa de mi tío Pablo Correa. Ahí aprendí a trabajar, a ordeñar vacas, limpiar corrales y moler maíz en máquinas”.



Ese tiempo vivido en México le hizo tomar conciencia de lo afortunado que era, y por lo tanto, que debía echarle ganas a la escuela.



“Cuando yo iba a la escuela en México, mis maestros y mis compañeros me preguntaban, qué haces aquí con todas las oportunidades que tienes en Estados Unidos al haber nacido allá”.



Eugene regresó a EE.UU., UU., decidido no solo a cambiar sino a hacer algo positivo con su vida, y lo logró. Se convirtió en campeón mundial de artes marciales mixtas como jiu jitsu y se hizo entrenador.



Y aún más, es el primero en su familia en fundar su propio negocio “Correa MMA” con la misión de empoderar a las generaciones futuras a través de su propia historia y sus conocimientos en las artes marciales mixtas.



Al crecer en una atmósfera abusiva física y verbal, y al verse forzado a luchar por sobrevivir, entiende la importancia de retribuir a la comunidad de jóvenes de los hogares de crianza temporal, por lo estuvo ofreciendo programas de boxeo para jóvenes en las secundarias.



Sin embargo, alberga el sueño de contribuir al pueblo de su padre, San Diego de Alejandría en el estado de Jalisco. “Me gustaría abrir una organización no lucrativa para motivar a los niños a convertirse en peleadores profesionales y crear un gimnasio gratis en San Diego de Alejandría y en países pobres”.



Aunque en la actualidad se gana la vida como coach, su sueño principal es ser campeón de MMA, pero también ser oficial de alguna agencia de orden público. “Estoy estudiando y preparándome para pasar el examen”.



Si bien Eugene dice que se sintió con el corazón roto por la separación de sus padres cuando era niño, y abusado en los hogares de crianza, está contento porque en lugar de terminar en las drogas o en la delincuencia, las heridas emocionales de la infancia lo hicieron convertirse en lo que es hoy, un peleador y un luchador más allá del octágono (la plataforma donde se realizan las competencias de las MMA).



Puedes conocer más de Eugene Correa Jr. en su sitio web en: correamma.com/