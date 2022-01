Muere Bob Saget, quien interpretó a Danny Tanner en la famosa serie “Full House”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El famoso viudo “Danny Tanner“, quien era fanático a la limpieza y además criaba muy fervientemente a sus tres pequeñas hijas, interpretado por el actor Bob Saget le ha dado un golpe de tristeza a sus fanáticos. El actor y figura principal de la famosa serie de televisión “Full House” murió y así lo dieron a conocer las autoridades después que encontraran su cuerpo sin signos vitales en el hotel Ritz Carlton Orlando.

Al llegar, los cuerpos policiales declararon muerto al actor Bob Saget, quien en los últimos años también se destacó muy por encima de la media como actor en unos increíbles shows de Stand Up. Sin embargo, Bob se dio a conocer a través de su papel en “Full House” como Danny Tanner, quien compartía casa con dos caballeros más y las tres hijas de “Danny”, una de ellas interpretada por las famosas gemelas Olsen.

Al parecer, las autoridades recibieron una llamada a las 4 de la tarde de este domingo y posteriormente encontraron el cuerpo sin vida de Bob Stage. La oficina local del Sheriff dijo que aún no se conocen las causas de la muerte del actor de “Full House”: “No tenemos información sobre la causa de la muerte y los detectives no han encontrado signos de juego sucio o uso de drogas en este caso. Esta es toda la información que tenemos para publicar en este momento y no anticipamos más actualizaciones. La oficina del médico forense determinará en última instancia la causa y la forma de la muerte”, se pudo leer a través de una publicación en Twitter. View this post on Instagram A post shared by Bob (@bobsaget)

El intérprete de Danny Tanner se presentó el día anterior en Jacksonville con un monólogo y dejó claro que estaba feliz de haber actuado. Poco antes lloró al estar en el set de “Fuller de Netflix“, el reboot de la aclamada serie “Full House“. View this post on Instagram A post shared by Fuller House (@fullerhouse)

Sigue leyendo:

Mary-Kate, Ashley, Trent y Elizabeth ¿Conoces a cada uno de los hermanos Olsen?