El grupo Il Divo seguirá con su gira, y cuenta con un nuevo integrante

Los integrantes del grupo vocal Il Divo –David Miller, Sebastien Izambard y Urs Buhler– retomarán este año la gira de conciertos que tuvo que suspenderse por la convalecencia del ya fallecido Carlos Marín, cuya muerte por Covid a finales de 2021 dejó consternada a toda la industria musical. El tour ha sido renombrado y ahora hará referencia directa a los grandes éxitos que no ha dejado de acumular la formación desde que iniciara su carrera en el año 2003.

Por supuesto, “Greatest Hits Tour” ha sido concebido también para rendir homenaje al fallecido artista español, como se desprende del cartel promocional que han compartido todos los integrantes de la banda, así como el cantante que se unirá a ellos de forma especial durante los próximos conciertos para sustituir precisamente a Marín: el barítono estadounidense Steven LaBrie.

“La gira, anteriormente conocida como ‘For Once in My Life Tour’, continuará bajo el nombre ‘Greatest Hits Tour’ e incluirá la aparición estelar de LaBrie. La gira estará repleta de éxitos del vasto catálogo musical de Il Divo y contará con una producción escénica increíble. Todas las entradas de los shows programados con anterioridad serán respetados en los conciertos de 2022″, dice el mensaje que compartió la cuenta oficial de Il Divo en Instagram, así como las de todos sus miembros.

Steven LaBrie nació en Dallas (Texas) y tiene ascendencia mexicana. Como ha quedado patente en su perfil de Instagram, el guapo artista es todo un apasionado del deporte al aire libre y acude al gimnasio con regularidad. Dos de sus seres más queridos son su novio, Adam Nielsen -quien trabaja en la Ópera Metropolitana de Nueva York- y su inseparable mascota: un gato precioso y capaz de robarle buena parte del protagonismo entre sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by Steven LaBrie (@stevenlabrie)

