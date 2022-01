“En vez de callarse, dijo lo que dijo para engañar a la gente”, el mensaje de Unai Emery a Gerard Piqué

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Unai Emery, técnico del Villarreal, envió un mensaje a Gerard Piqué luego de que le anularon un gol al submarino amarillo por una mano en el minuto 25 en el partido del domingo ante el Atlético de Madrid. El técnico español señaló que en la fecha 15 ante el FC Barcelona, Piqué hizo una mano que fue un posible penal y no lo pitaron.

“Lo de Piqué aquí hace poco sí que fue mano y penalti, tocó claramente con la mano y perdimos aquel partido. Me dolió que luego por ahí dijera que no. Lo de hoy no es mano, porque empuja el balón hacia la portería con la cadera. La mano está por ahí, pero eso no es mano. Lo de Piqué si lo era, y ayer se metió en Twitter protestando por otros partidos”, expresó el entrenador.

Unai Emery poniendo en su sitio a @3gerardpique 🤣 pic.twitter.com/2bjs0KGvti — Madridismo Real™ (@MadridismoreaI) January 9, 2022

Emery continuó hablando sobre Piqué y sus comentarios en redes sociales sobre las acciones en contra del FC Barcelona y la utilización del VAR que le ha pasado en contra al Villarreal, que está en el octavo lugar de la tabla.

“Lo que hay que ser es sincero y no confundir a la gente. En vez de callarse, dijo lo que dijo para engañar a la gente. No somos ni honestos ni leales con el VAR y con el fútbol. Hoy el balón lo ha golpeado con la cadera y habrá visto que ha rozado la mano. Yo no lo hubiese pitado, pero lo ha pitado y lo acepto”, dijo el español.

Piqué respondió a Emery luego de los comentarios hacia él recordando los tiempos cuando el Barcelona eliminó al París Saint Germain de la Champions League, y el entrenador del equipo ese año fue Unai Emery.

Habla una persona que 3 años más tarde seguía quejandose del árbitro en el 6-1. Supéralo ya, Unai. https://t.co/Byzv6buO3L — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2022

“Habla una persona que 3 años más tarde seguía quejándose del árbitro en el 6-1. Supéralo ya, Unai”, escribió Piqué en Twitter.

El defensa del FC Barcelona se ha convertido en polémica no solo por estas declaraciones sino también luego de involucrarse en la denuncia del Valencia, que acusó de “robo” del Real Madrid sobre un penal que les pitaron el pasado sábado en la derrota 4-1 ante los merengues.

