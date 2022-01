Lo siento, pero los expertos dicen que no debes usar kits de extracción de cerumen en tus oídos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

¡Ah! TikTok, hogar de tutoriales de maquillaje, fonomímica, contenido de animales lindos y, ¿videos de extracción de cerumen? Sí, es verdad, esa cosa amarilla pegajosa en la página de For You está saliendo del canal auditivo de alguien. Y si descubres que te gusta, no eres el único.

El contenido de extracción de cerumen está ganando popularidad en TikTok; el hashtag #earwax ha acumulado miles de videos, alcanzando colectivamente 5.1 mil millones de visitas (material gráfico en ese enlace). El contenido va desde extracciones en el consultorio realizadas por los médicos de oído, nariz y garganta hasta videos caseros de personas que usan varias herramientas para sacar esa cosa pegajosa, llamada cerilla o cerumen.

Las opciones de kits y técnicas para extraer el cerumen parecen infinitas. Está el limpiador de oídos Axel Glade, una pequeña pala equipada con una cámara que permite a los usuarios mirar a través de una aplicación en su teléfono mientras extraen la cera del canal auditivo. Hay kits de irrigación que pretenden eliminar o “lavar” el cerumen del oído. Hay algo que parece un taladro que pretende eliminar suavemente el cerumen mientras gira. Hay velas óticas (como se muestra arriba). Y, por supuesto, hay gotas para los oídos (que se venden bajo marcas como Debrox y Murine) que se utilizan para suavizar el cerumen, a fin de facilita su posterior extracción.

¿Es seguro que te extraigas tú mismo el cerumen?

Entonces, ¿cuál de estos productos deberías comprar? No tan rápido, dice Oliver Adunka, MD, otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello especializado en neurotología en el Wexner Medical Center de la Universidad Estatal de Ohio, “Ninguno de los dispositivos realmente funciona. Y algunos de ellos son muy peligrosos”.

De acuerdo con la American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation, “la extracción física del cerumen solo debe realizarla un proveedor de atención médica”.

Limpiador Axel Glade

Resulta que la pequeña pala de este kit puede rayar la piel del canal auditivo y provocar una infección o sangrado, según Adunka.

La American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation aconseja no ponerse nada en el oído, “[No] introduzcas hisopos de algodón, pasadores de pelo, llaves de coche, palillos de dientes, u otras cosas en tu oído. Todos estos pueden lesionar el oído y causar un corte en el canal auditivo, hacer un agujero en el tímpano o lastimar los huesos auditivos, lo que lleva a pérdida auditiva, mareos, zumbido y otros síntomas de lesión en el oído”.

Removedor de cerumen Tvidler

Aunque esta herramienta, que parece un taladro, puede parecer prometedora, es importante tener en cuenta que los canales auditivos no son un cilindro recto.

“Podrías terminar perforando tu oído”, dice Adunka.

Irrigación en el oído

La American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation desaconseja la irrigación para las personas que se han sometido a una cirugía de oído o tienen el tímpano perforado. Un estudio ha demostrado que los kits de irrigación con bulbo son efectivos para la extracción de cerumen en casa para algunos adultos, pero advierte que estos resultados no se pueden extrapolar a los niños pequeños.

Emily J. Taylor, AuD, F-AAA, audióloga y propietaria de Taylor Listening Center en Baltimore, dice que la irrigación del oído en casa es una opción relativamente segura para las personas que quieran limpiarse los oídos ellos mismos.

Pero advierte que, “la temperatura del agua debe ser igual a la temperatura corporal, porque si es demasiado caliente o fría puede causar nistagmo (movimiento ocular involuntario) y mareos”.

Vela para limpiar los oídos

Según la FDA, estas velas (como se muestra en la parte superior) “conos huecos que miden aproximadamente 10 pulgadas de largo y están hechas de un tubo de tela empapado en cera de abejas, parafina o una mezcla de ambas”. La agencia también dice que las velas para los oídos se están comercializando como tratamientos para una variedad de afecciones, incluyendo, “acumulación de cerumen, infecciones sinusales, pérdida auditiva, dolores de cabeza, resfriados, influenza y dolor de garganta”.

Los defensores del uso de velas para limpiar los oídos afirman que extrae el cerumen y los “desechos” en la oreja al colocar una vela encendida, hueca y con forma de cono en el canal auditivo. Los fanáticos de las velas para los oídos creen que el calor de la vela crea una succión que saca toda la suciedad del canal auditivo. Pero ¿realmente funciona?

“Eso es un mito”, dice Adunka, “una vela sobre tu oreja no puede limpiar mágicamente tu cabeza”.

No solo eso, sino que pueden ser peligrosas. La FDA ha advertido que el uso de velas para limpiar los oídos puede causar quemaduras en la cara, el canal auditivo, el tímpano y el oído medio; iniciar un incendio, tapar los oídos con la cera de la vela, sangrado, perforación del tímpano y hacer que los pacientes retrasen la búsqueda de atención médica por afecciones subyacentes.

Gotas para los oídos

Algunas de estas se venden bajo la marca Debrox, y obtuvieron la aprobación del médico.

“Esto es algo que recomendamos si el cerumen es particularmente duro. Lo suavizará y luego hará que la extracción, que solo se debería hacer en el consultorio del médico, sea mucho más fácil”, dice Adunka.

Pero el Dr. Adunka enfatizó que para la mayoría de las personas esto no es necesario.

“Los oídos se limpian naturalmente, empujando la cerilla hacia el oído externo. La mejor manera de mantener los oídos limpios es secarlos suavemente con el borde de una toalla después de salir de la ducha”.

¿Por qué son tan populares los videos de extracción de cerumen?

Entonces, ¿cómo explicas miles de millones de vistas en TikTok? ¿Qué es lo que pasa?

“Hay personas a las que les gusta ver cosas grotescas”, dice Taylor, “y creo que hay algo satisfactorio en ver que algo pasa de sucio a limpio”.

Taylor, o @Dr_Ear_Wax, comenzó a publicar en TikTok durante la pandemia cuando su clínica se encontraba cerrada. En septiembre, la clínica publicó su primer video oficial y desde entonces, su audiencia ha crecido a 870,000 seguidores. Ella no solo publica sobre cómo extraer el cerumen. De hecho, su pasión es compartir información sobre cómo prevenir la pérdida auditiva inducida por el ruido mediante el uso de protección auditiva, algo que parece que los jóvenes no lo entienden bien.

Pero cuando se trata de extraer el cerumen, tiende a estar de acuerdo con Adunka.

“Si cualquiera de estas herramientas funcionara bien, las usaría en mi consultorio”, ella dijo, “creo que las personas deberían recordar ese viejo dicho: no te metas nada más pequeño que tu codo en la oreja”.

Taylor también cree que parte de la popularidad detrás de los videos de extracción de cerumen podría estar vinculada a la proliferación de los audífonos.

“Cuando las personas se quitan sus audífonos y ven cerilla encima”, dice. “Podrían pensar que sus orejas están sucias. Y, en realidad están haciendo lo que se supone que deben hacer: una autolimpieza. La piel en el canal auditivo es la única piel en todo el cuerpo que cambia de lugar, empujando la cera hacia el exterior. Y el cerumen ayuda a evitar que los desechos entren en el canal auditivo y dañen el tímpano”.

Entonces, ¿quién necesita usar productos para extraer el cerumen?

Según Taylor, la mayoría de las personas no produce cerumen en exceso. Pero, si tienes problemas de audición, sientes dolor o incomodidad cuando mueves el oído (como cuando te tocas el lóbulo de la oreja con la mano), o si tienes un historial de dolor o congestión en el oído, puedes ser una de las pocas personas que sí lo producen más.

“Si un paciente llega al consultorio y no puedo quitarle el cerumen de manera segura, recomiendo un curso de Debrox 3 veces al día durante 3 días y luego un seguimiento para finalizar la extracción”, dice Taylor. “Si eres de la minoría que produce demasiado cerumen, deberías consultar a un audiólogo con frecuencia”.

