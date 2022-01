Qué hacer cuando el zumbido en tus oídos no se detiene

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si alguna vez has tenido un zumbido en uno o ambos oídos después de un concierto en vivo, has experimentado el tinnitus, definido como la percepción de ruido donde no hay ruido externo presente, según la American Tinnitus Association. Aparte del sonido fuerte, una variedad de problemas, como exceso de cerumen en el oído, infecciones y congestión nasal, pueden causar esta afección a corto plazo.

Después de un evento ruidoso como un concierto, los sonidos intrusivos generalmente se desvanecen en horas o días. Pero el tinnitus crónico, cuando el ruido aumenta y disminuye de manera persistente, o nunca desaparece, afecta aproximadamente al 11 % de los adultos.

En algunos casos, esto puede causar problemas para dormir o para concentrarse, aislamiento, ansiedad, depresión y estrés. Una carta de investigación de 2019 publicada en JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery encontró que las mujeres con tinnitus no diagnosticado tenían incluso mayor riesgo de suicidio.

¿Hay una conexión con COVID-19?

Durante la pandemia, los reportes de tinnitus aumentaron, especialmente en personas con COVID-19. Un estudio publicado en línea en marzo pasado en el International Journal of Audiology estimó que casi el 15 % de los que tenían COVID-19 indicó haber tenido tinnitus, a menudo al principio del curso del virus.

Esto por lo general duró solo unos pocos días. Pero “ha habido informes anecdóticos de pacientes que han experimentado cambios en la audición y el tinnitus después de COVID”, dice la audióloga de Cleveland Clinic Sarah Sydlowski, AuD, PhD, presidente de la Academia Estadounidense de Audiología, AAA. Una teoría es que el virus que causa COVID-19 daña el nervio auditivo al menos temporalmente, dice Douglas Hildrew, MD, especialista en oído, nariz y garganta (ENT, por sus siglas en inglés) de Yale Medicine.

Algunas personas con tinnitus crónico también han visto un aumento en la gravedad después de recibir la vacuna contra COVID-19. Esto probablemente se deba a la inflamación de los nervios, pero generalmente se resuelve en un par de semanas, dice Hildrew.

Diagnóstico de tinnitus

Si de repente notas un nuevo pitido o zumbido en los oídos que dura más de un día, ve con el otorrinolaringólogo lo antes posible, dice Hildrew. “Podemos recetar esteroides para reducir la inflamación, especialmente si pensamos que el tinnitus se debe a una infección viral subyacente”, dice. El médico también revisará tus oídos para descartar problemas como una infección del oído o la enfermedad de Ménière.

Después de eso, verás a un audiólogo para un examen de audición. “El tinnitus puede ser una señal de pérdida auditiva”, dice Angela Shoup, PhD, directora ejecutiva del Callier Center for Communication Disorders de University of Texas en Dallas.

Cómo encontrar alivio

Cuando el tinnitus está relacionado con la pérdida auditiva, un audífono puede ser de mucha utilidad. Otros tratamientos incluyen:

Terapia de sonido. En algunos casos, tu audiólogo puede sugerir que uses una máquina de ruido blanco. “El tinnitus suele ser más notable y molesto cuando alguien está en silencio”, dice Sydlowski. “Usar enmascaradores, o incluso tener un ventilador encendido o el cambio de estaciones de una radio, hace que no estés en silencio total”.

Terapia cognitiva conductual (CBT). Esto te enseña a manejar tu respuesta al tinnitus con estrategias de afrontamiento, habilidades de distracción y técnicas de relajación, dice Lori Zitelli, AuD, directora del programa de reentrenamiento de tinnitus de University of Pittsburgh Medical Center. Un estudio de 2018 publicado en la revista Ear and Hearing encontró que la CBT junto con las técnicas de atención plena, como la meditación, redujeron significativamente el sufrimiento relacionado con el tinnitus en aproximadamente la mitad de los pacientes.

Terapia de reentrenamiento de tinnitus. Realizado por un audiólogo, implica entrenar tu cerebro para aceptar los sonidos de tinnitus. Además de la asesoría, usarás un dispositivo que genera ruido de bajo nivel todo el tiempo. A menudo, el mejor enfoque combina los 3 métodos, dice Hildrew. Pero aunque el CBD, el gingko biloba y la melatonina han sido promocionados para tratar el tinnitus, ninguna investigación muestra que sean efectivos.

Nota del Editor: Este artículo también apareció en la edición enero 2022 de Consumer Reports en temas de Salud.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.