Las mejores sartenes para tu forma de cocinar

Las sartenes son los caballos de batalla de la cocina, y si eres como la mayoría de los cocineros en casa, probablemente tengas más de una y más de un tipo. Eso tiene sentido, porque no todas las sartenes son adecuadas para todas las tareas de cocina. Por eso, Consumer Reports prueba varios tipos de sartenes, como las antiadherentes, las de hierro fundido, de acero inoxidable y de cobre.

“Hay que tener en cuenta varias cosas a la hora de comprar utensilios de cocina, como la forma en la que cocinas, la durabilidad y el precio”, dice Lance Nitahara, profesor adjunto del Culinary Institute of America (CIA) en Hyde Park, Nueva York. “En el extremo inferior de la escala de precios se encuentran las antiadherentes y las de hierro fundido; el cobre está en el extremo superior. Pero cada una hace algo diferente”.

A continuación, encontrarás consejos sobre cómo elegir la sartén adecuada para tu forma de cocinar, además de los aspectos más destacados de las sartenes de alto rendimiento de las pruebas de Consumer Reports, ordenadas alfabéticamente y no por rango. Puedes ver el rendimiento de todas las sartenes que probamos en nuestras calificaciones de sartenes y obtener más información sobre los diferentes tipos de sartenes en nuestra guía de compra de utensilios de cocina.

Sartenes antiadherentes

Uso ideal: Huevos revueltos o fritos, panqueques, pescado, queso fundido y cualquier alimento que tenga una alta probabilidad de pegarse a una sartén común. Con las sartenes antiadherentes, estos alimentos se deslizan fácilmente de la sartén al plato.

Detalles: Estas sartenes resuelven la frustración de que los alimentos se peguen y requieren poco aceite para cocinar. Además, son livianas, fáciles de limpiar y asequibles. Pero no pueden soportar el calor como lo hace una sartén de hierro fundido o de acero inoxidable. “No vas a poder dorar mucho en una sartén antiadherente”, dice Cindy Fisher, quien supervisa las pruebas de utensilios de cocina de Consumer Reports.

Y no duran tanto como las sartenes de hierro fundido, acero inoxidable o cobre. “Las antiadherentes se desgastan más rápido”, dice Nitahara. “El recubrimiento antiadherente es frágil y, una vez que se raya, es difícil dar la vuelta a un huevo”.

En nuestras pruebas de sartenes antiadherentes, cocinamos cuatro huevos seguidos de forma rápida. Una calificación de Excelente significa que los cuatro huevos se deslizan fácilmente fuera de la sartén. Una calificación de Deficiente indica que quedó algún residuo de huevo. Para probar la durabilidad del antiadherente, frotamos la sartén con lana de acero 2,000 veces o hasta que el recubrimiento se desgaste.

Estas son dos sartenes antiadherentes recomendadas según las pruebas de Consumer Reports.

Sartenes de acero inoxidable

Uso ideal: Prácticamente cualquier alimento que se tenga que freír, saltear o dorar. Como es resistente al horno, el acero inoxidable también es una buena opción para los alimentos que se comienzan a cocinar en la estufa y luego se pasan al horno para terminarlos, como las chuletas de cerdo gruesas.

Detalles: Nitahara dice que el 95% de las sartenes que se utilizan en las cocinas de enseñanza del CIA son de acero inoxidable porque pueden soportar mucho trato duro. “La única ocasión en la que no las usamos es el día del huevo, cuando usamos las antiadherentes”, dice. Añade que la superficie brillante de una sartén de acero inoxidable hace que sea más fácil ver si la comida se está dorando.

En las pruebas de Consumer Reports de sartenes de acero inoxidable, medimos la uniformidad del calentamiento de una sartén cocinando panqueques y evaluamos la uniformidad de un salteado cocinando papas hasta que estén tiernas. También realizamos una prueba de limpieza para ver qué tan fácil es quitar los alimentos cocidos. Se podría pensar que todas las sartenes de acero inoxidable se limpian de la misma manera, pero nuestras pruebas demuestran que algunas requieren mucho más fregado que otras.

Estas son dos sartenes de acero inoxidable recomendadas según las pruebas de Consumer Reports.

Sartenes de hierro fundido

Uso ideal: Prácticamente cualquier alimento que se tenga que dorar, como filetes y hamburguesas. Las sartenes de hierro fundido son resistentes al horno, por lo que puedes utilizarlas para asar carnes como carne de res o cerdo y también para hornear pan de maíz, pizza de masa gruesa, pastel de carne y mucho más. Y retienen tan bien el calor que también son una buena opción para freír pollo, rosquillas u otros alimentos, porque mantienen el aceite a una temperatura constante.

Detalles: Las sartenes de hierro fundido son prácticamente indestructibles y en muchas familias pasan de generación en generación. Eso hace que su precio normalmente bajo sea aún más atractivo. Y si se cuida bien, el hierro fundido desarrolla una pátina que permite que los alimentos se despeguen casi tan bien como con el recubrimiento antiadherente. Pero son pesadas y hay que tener paciencia al calentarlas porque no suben de temperatura rápidamente. Sin embargo, una vez que lo hacen, retienen el calor.

Nuestras pruebas de sartenes de hierro fundido demuestran lo versátiles que pueden ser estos utensilios de cocina. Asamos filetes, salteamos vieiras y horneamos pan de maíz para ver lo bien que funciona una sartén de hierro fundido para los cocineros en casa. Las mejores sartenes superan todas estas pruebas. También evaluamos qué tan fácil es limpiarlas. Todas las sartenes, excepto dos, superan esa prueba muy bien.

Estas son dos sartenes de hierro fundido recomendadas según nuestras pruebas.

Sartenes de cobre

Uso ideal: Proteínas delicadas como el pescado y los mariscos, derretir el azúcar y hacer dulces y salsas.

Detalles: Las sartenes de cobre son caras, pero ofrecen una excelente conductividad térmica. Esto significa que se calientan rápidamente y se enfrían con la misma rapidez, lo que permite un mayor control cuando cocinas algo que hay que vigilar de cerca, como una salsa de caramelo. “Están en el extremo opuesto del hierro fundido”, dice Nitahara. “Como se calienta y se enfría rápidamente, puedes llevar una salsa al límite y luego retirarla del fuego antes de que se pase por el alto calor”.

Puedes meter una sartén de cobre en el horno si estás preparando un postre como una tarta Tatin, pero recuerda que el cobre no puede soportar el calor del hierro fundido o del acero inoxidable, por lo que la mayoría de los fabricantes no recomiendan temperaturas superiores a los 450 grados.

En nuestras pruebas, sometimos las sartenes de cobre a las mismas pruebas de uniformidad de calentamiento y rendimiento de salteado que las sartenes de acero inoxidable, que tampoco tienen recubrimiento. También cocinamos alimentos que requieren calor controlado, como el risotto, una tarta Tatin de plátano acaramelada y chocolate blanco derretido. “Todas las sartenes de cobre funcionan bien”, dice Fisher.

Estas son dos sartenes de cobre recomendadas según las pruebas de Consumer Reports.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.