Tsunami en Tonga: gigantesca erupción volcánica en el Pacífico pone en alerta a Chile, Japón y Estados Unidos

Olas de tsunami causadas por una gigantesca erupción volcánica golpearon este sábado a Tonga, en el océano Pacífico, y han puesto en alerta a Chile, Japón y Estados Unidos.

La erupción del volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai ha provocado poderosas olas en el Pacífico Sur que se prevé que tengan repercusiones en varios países.

Estados Unidos alertó este sábado que el tsunami podría afectar a la costa oeste del país -California e incluso Alaska- y aconsejó a quienes viven en esas zonas que se alejen de la costa como medida de precaución.

Además, la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) de Chile alertó sobre la posibilidad de que llegue a la Isla de Pascua un “tsunami menor”, y ha pedido a la población que abandone la zona de playa.

Japón también lanzó una alerta y ha pedido a sus ciudadanos que se alejen de la costa del Pacífico. En una isla japonesa se registraron olas de tsunami de 1,2 metros de altura.

En general, se esperan fuertes corrientes y olas, pero es poco probable que se produzca un gran tsunami.

Videos en redes sociales muestran la irrupción del agua en Tonga a través de una iglesia y varias casas. Los testigos también describen la caída de cenizas sobre la capital, Nukualofa.

Horas antes, la alerta de tsunami hizo que los residentes de este país se apresuraran a ponerse a salvo en zonas más elevadas.

La capital de Tonga se sitúa apenas 65 kilómetros al norte del volcán.

La residente Mere Taufa dijo que la erupción ocurrió mientras su familia se preparaba para cenar. Su hermano menor pensó que se trataba de bombas explotando en las inmediaciones.

“Mi primer instinto fue cubrirme bajo la mesa, agarré a mi hermana pequeña y grité a mis padres y otros en la casa que hicieran lo mismo”, según declaraciones recogidas por el sitio de noticias Stuff.co.nz.

Taufa agregó que lo próximo que supo era que el agua penetraba rápido en su casa.

“Podías escuchar gritos por todas partes, gente clamando por su seguridad, para que todos alcanzaran terrenos más elevados”, declaró.

De acuerdo a los Servicios Geológicos de Tonga, las columnas de gas, humo y cenizas expulsadas por el volcán alcanzaron 20 kilómetros en el cielo.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe

— Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022