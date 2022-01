Alexa Dellanos mojó su retaguardia y presumió su voluptuoso atributo desde la ducha

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una de las influencers de moda más halagada en redes sociales precisamente por sus explosivos atributos es la hija de Myrka Dellanos, Alexa Dellanos, quien no puso reparo en mojar no sólo su retaguardia sino todo su cuerpo usando un diminuto hilo dental desde la ducha. Obviamente, la modelo se volteó para poder presumir como es debido su explosivo atributo.

Alexa Dellanos, quien cuenta con 5 millones de seguidores en la red social, llevaba puesto un hilo dental, que además de ser diminuto, era una especie de red de brillantes que adornaban las explosivas curvas de la famosa. La modelo e influencer comparte todo con sus seguidores y mojar su retaguardia bajo la ducha no fue la excepción.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Hace pocos días, Alexa Dellanos presumió su figura para celebrar el fin de año usando un microbikini de hilos. Ahí también hizo derroche de su retaguardia, misma que quedó remarcada al ver la cintura pequeñita que tiene la famosa. View this post on Instagram A post shared by ShowNews (@show__news)

Alexa Dellanos cumplió años hace poco y ahí también volvió a elevar la temperatura al dejar claro que no llevaba puesta ropa interior con un sostén de tiras atrevido, mismo con el que presumió todo su busto. No hay duda que, en materia de sensualidad, Alexa Dellanos lleva la delantera a todas las demás influencers hispanas. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Sigue leyendo:

Alexa Dellanos posa en su cama, luciéndose en shorts cacheteros

Alexa Dellanos huye del frío y se deja ver sin sostén y presumiendo sus curvas

Alexa Dellanos se jala el tirante de la tanguita y deja expuesta la retaguardia