Cómo asegurarte de que utilizas el calentador portátil de forma segura

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los calentadores portátiles son la causa de un promedio de 1,700 incendios domésticos al año, lo que ocasiona 80 muertes y 160 heridos, según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los Estados Unidos (CPCS). La mayoría de los incendios se producen cuando el calentador (normalmente eléctrico) se coloca demasiado cerca de cortinas, ropa de cama o muebles tapizados.

Si necesitas usar un calentador portátil para obtener calor adicional este invierno, es importante que le des prioridad a la seguridad. A continuación, encontrarás consejos para utilizar un calentador portátil de manera segura, junto con las características de seguridad que debes tener en cuenta al momento de elegir uno. También recomendamos dos modelos con las mejores puntuaciones de seguridad de nuestras clasificaciones de calentadores portátiles.

Cómo usar un calentador portátil de forma segura

La mitad de todos los incendios por calefacción doméstica ocurren durante los meses de diciembre, enero y febrero. Nuestros expertos, así como los profesionales de la Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos y la Agencia Nacional de Protección contra Incendios, ofrecen los siguientes consejos de seguridad:

Coloca el calentador sobre una superficie firme, nivelada y no inflamable. Estos electrodomésticos fueron diseñados para colocarse sobre el suelo, no sobre una mesa.

Establece una zona libre de niños y mascotas de 3 pies alrededor del calentador y nunca coloques un calentador portátil en la habitación de un niño.

Mantén el calentador portátil al menos a 3 pies de distancia de materiales combustibles, como muebles, ropa de cama y cortinas. Es posible que un calentador más alto deba estar aún más lejos.

No uses un calentador en un taller o garaje cerca de pintura, latas de gas o fósforos.

Apágalo cuando salgas de la habitación o te vayas a la cama.

Desenchufa el calentador cuando no esté en uso, jalando el enchufe directamente de la toma de corriente. Revisa periódicamente el cable en busca de daños y no uses el calentador si el cable está desgastado o pelado.

No conectes otro dispositivo eléctrico o un cable de extensión a la misma toma de corriente que un calentador, ya que puede causar sobrecalentamiento.

Instala detectores de humo que funcionen en cada planta de tu casa y en cada habitación, y pruébalos mensualmente.

La seguridad es un aspecto crítico de nuestras pruebas de calentadores portátiles. Cada modelo se somete a una serie de tres pruebas para determinar su potencial de provocar un incendio. Los resultados de esas tres pruebas (caída, sobrecalentamiento y tela) se combinan para obtener nuestra puntuación general de seguridad contra incendios.

Para la prueba de la caída, una unidad obtiene una puntuación perfecta si se apaga en menos de 10 segundos después de caerse de frente (muchas se apagan instantáneamente). Para la prueba de sobrecalentamiento, el calentador se envuelve en una tela, lo que hace que se acumule calor en la unidad. Los modelos que se apagan en menos de 2 minutos sin quemar la tela obtienen una puntuación perfecta. En la prueba de tela, una parte de la salida del calentador se cubre con una tela. Los modelos que se apagan en 2 minutos o funcionan durante 30 minutos sin quemar la tela obtienen una puntuación perfecta en esa prueba.

Aunque algunos calentadores tienen mejor puntuación que otros en nuestras pruebas de seguridad contra incendios, han pasado varios años desde que un calentador portátil desaprobó la prueba por completo. (En 2012 identificamos el Optimus H-5210 como un riesgo de seguridad después de que encendió la tela de toalla que usamos. El calentador fue posteriormente retirado del mercado por la CPSC.) “No recomendamos comprar un calentador que obtenga una calificación Deficiente en nuestra prueba de seguridad contra incendios, pero ningún calentador debe dejarse sin cuidado”, dice Chris Regan, quien supervisa nuestras pruebas de calentadores.

Una segunda prueba relacionada con la seguridad es nuestra puntuación de “superficie caliente”, que se centra en la probabilidad de que la unidad cause quemaduras accidentales según la temperatura y la ubicación de las superficies calientes. Los modelos que obtienen una calificación Deficiente en nuestra prueba de superficie caliente pueden calentarse lo suficiente en la configuración más alta como para causar quemaduras. Los calentadores con una calificación de Muy Bueno o Excelente en esa prueba se mantienen lo suficientemente fríos como para tocarlos de manera segura.

Características de seguridad que hay que buscar

Certificaciones: Asegúrate de que el calentador que compres tenga una etiqueta de certificación de seguridad de una organización de pruebas independiente, como la marca UL, la etiqueta ETL de Intertek o la certificación de CSA International.

Funciones de apagado: Un sensor inteligente que apaga automáticamente un calentador cuando se sobrecalienta es imprescindible. También querrás un interruptor de caídas que haga lo mismo si el calentador se cae.

Un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI): La mayoría de los calentadores no vienen equipados con un enchufe GFCI, que evita descargas eléctricas. Los calentadores que no poseen uno no deben utilizarse cerca del agua, según aconsejan los fabricantes.

Un cable resistente: La mayoría de los calentadores vienen con un cable de 6 pies de largo. Para evitar el sobrecalentamiento, nunca uses un cable de extensión ni una zapatilla eléctrica con un calentador eléctrico.

Calentadores portátiles más seguros de las pruebas de CR

En nuestras pruebas más recientes, 49 modelos obtuvieron altas calificaciones en seguridad contra incendios. Sin embargo, muy pocos tuvieron una calificación Buena o Superior en nuestra prueba de superficies calientes. Los dos calentadores que se encuentran debajo tienen calificaciones de Excelente o Muy Bueno tanto en nuestras pruebas de seguridad contra incendios como en las de superficies calientes, y también tienen interruptores de caída que apagan automáticamente el aparato si se cae.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.