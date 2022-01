El FC Barcelona está harto del rechazo: Xavi Hernández y la directiva deciden acabar públicamente con una apuesta de $158 millones de dólares

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace un par de temporadas, Lionel Messi y el FC Barcelona armaron una gran novela en torno a su renovación. Dos años más tarde, Ousmane Dembélé planea hacer lo mismo, pero el joven delantero no tiene el mismo respaldo que “La Pulga”. Esta situación de incertidumbre le generó un disgusto a la institución blaugrana al punto de no soportar más su indecisión.

La novela se ha extendido y el ex futbolista Borussia Dortmund no está convencido de renovar por el club. El joven extremo no estaría conforme con los estatutos de su renovación y traba constantemente las negociaciones. Ante esta situación, Xavi Hernández salió a mandarle una advertencia.

“O renueva o le buscaremos una salida. Al final el club ha decidido que si no renueva hay que buscar una solución. Hemos de hacer lo que le vaya mejor al club. Estamos en una situación en la que hemos de parar en seco. Desde hace cinco meses Maten Alemany (miembro de la directiva de Joan Laporta), conversa con él y sus representantes”, sentenció el estratega del conjunto blaugrana en conferencia de prensa.

Dembélé podría parara en el congelador del FC Barcelona

Al interrogarle a Xavi Hernández sobre las posibilidades de que Ousmane Dembélé continúe formando parte del once inicial de forma recurrente, el estratega asomó la posibilidad de reprender la actitud del futbolista al dejarlo en el banquillo.

Fuera del FC Barcelona por falta de compromiso

El propio Mateu Alemany habló ante los medios para aclarar la situación de Dembélé. El directivo fue más tajante aún con el francés y señaló que debe salir del equipo al no mostrar su compromiso.

El FC Barcelona y una inversión para nada rentable

Ousmane Dembélé llegó al club por €140 millones de euros ($158.7 millones de dólares). El atacante de 24 años de edad tiene cuatro años y medio dentro de la institución blaugrana. Aquel millonario fichaje no ha funcionado como se esperaba. El futbolista francés solo ha jugado 129 partidos en los que ha podido marcar 31 goles y ha repartido 23 asistencia. El mayor problema del galo han sido las lesiones, problemas físicos que lo han dejado fuera por más de 700 días.

