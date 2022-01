María Chacón posa entre las plantas usando un microbikini blanco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

María Chacón ha vuelto a subir la temperatura en Instagram, ahora con fotos que la muestran en un ambiente selvático. Luciendo su figura en un microbikini de tiras, la actriz posó muy sexy en las imágenes, que complementó con el título de “mexicanísima”.

En un video que publicó en sus historias de esa red social María se despidió muy a su estilo del lugar en el que descansó durante varias semanas. Usando un bikini tejido y luciendo su figura se mostró satisfecha de su estancia; además escribió en su post el mensaje “así me voy de Tulum, brincando de felicidad”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1) View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon) View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon)

Ahora María Chacón ha retomado de lleno sus proyectos profesionales, específicamente la obra de teatro “Perfectos desconocidos”, en la que cuenta con uno de los roles estelares, compartiendo créditos con Stephanie Salas, Claudia Ramírez y Ulises de la Torre. La puesta en escena lleva ya más de 200 representaciones en México. View this post on Instagram A post shared by Perfectos Desconocidos Obra (@perfectosdesconocidosmex)

