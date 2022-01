“Messi me consiguió llorando en el baño”: Neymar Jr. revela en su serie los peores días en el Barcelona

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El delantero brasileño Neymar Jr. estrenó este lunes el primer capítulo de su serie en Netflix, y en el film detalla parte de los tormentosos momentos que vivió en el FC Barcelona.

Aunque Neymar estuvo aproximadamente 4 años en el conjunto catalán, ganó 10 títulos, entre ellos la Champions League. Sin embargo, no todo fue color de rosa.

En la serie “El Caos Perfecto” Neymar confiesa que cuando llegó al Barcelona tuvo muchos problemas para adaptarse al club, por motivos como no saber hablar español. De hecho, detalló que un día Lionel Messi lo encontró llorando en el baño.

‘Neymar: El caos perfecto’. Esta serie documental se estrena hoy en @NetflixLAT @NetflixES. Son casi tres horas divididas en tres episodios. 🍿pic.twitter.com/pcAzklGfDb — Sphera Sports (@SpheraSports) January 25, 2022

“Recuerdo hasta el día de hoy, era un partido contra el Athletic de Bilbao, estoy llorando en el vestuario, en el baño. Me habló Messi, estaba llorando y le expliqué: mi español es más o menos, no puedo jugar, no puedo ser yo mismo”, aseguró el jugador en la serie.

A la situación Messi respondió animándolo a seguir adelante, y le dijo que lo que debía hacer era jugar fútbol, pues para eso había sido contratado por el Barcelona. Esas palabras aliviaron a Neymar y lograron que cambiara su perspectiva.

“Cuando llegué, vi que entró rápido, tenía la cabeza baja. De repente, vi que estaba llorando. Traté de consolarlo, calmarlo, que se soltara y no pensara en otra cosa que no fuera jugar al fútbol. Su situación no era fácil, por todas las expectativas que había generado”, dijo Messi, que también aparece en la serie.

