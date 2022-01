“Vivió un infierno”: la madre del único sobreviviente del naufragio frente a Florida pide que lo dejen en libertad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La madre del único sobreviviente que se haya encontrado hasta ahora del naufragio frente a las costas de Florida que dejó a 38 desaparecidos y al menos un muerto confirmado, pidió a las autoridades migratorias de Estados Unidos que le permitan quedarse en el país, después de que “vivió un infierno”.

En una entrevista exclusiva con Noticias Telemundo este miércoles, Marcia contó que junto con su hijo de 22 años, también viajaba su hija de 18 años, quien sigue desaparecida.

Close Recibe gratis las noticias de política e inmigración diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Me dijo, ‘mamá, mi hermana murió, mi hermana se ahogó. Yo no sé mamá, yo la busqué lo que pude y no la encontré. Yo la llamaba y la llamaba y mi hermana no aguantó”, dice Marcia que le contó su hijo.

El bote de 25 pies de eslora se volteó en el mar cuando se encontró con una tormenta el sábado por la noche, poco después de que zarpó de la isla Bimini, en las Bahamas, con 40 personas a bordo.

El joven –cuya identidad y nacionalidad no han sido reveladas a petición de su familia– fue encontrado sentado sobre el casco de la lancha volteada por una embarcación mercantil el martes.

“Se aferró a lo que quedó de la embarcación, así como se mira en la foto: se aferró, se aferró a eso y a la oración”, afirmó Marcia. “Me dijo, ‘viví un infierno mamá. Había mujeres, niños, muchos murieron ahogados el sábado por la noche”, agregó.

La Guardia Costera ha desplegado varios equipos de rescate que buscan a posibles sobrevivientes por aire y por mar en un tramo de 135 millas que va de Bimini a Florida. El joven sobreviviente fue hallado a 45 millas de Fort Pierce, en el sur de Florida.

Sin embargo, la capitana Jo-Ann F. Burdian advirtió este miércoles en rueda de prensa que la situación se ha vuelto “desesperada” y que con cada momento que pasa, se vuelve “más improbable encontrar sobrevivientes.

Se agota el tiempo

Este miércoles por la mañana, la Guardia Costera recuperó el cadáver de uno de los 39 migrantes que estaban desaparecidos. El cuerpo del hombre fue hallado cerca de la costa de Florida, a donde se cree que lo arrastró la corriente.

Cuatro embarcaciones y cinco aeronaves están buscando a los migrantes que naufragaron en una área que tiene el tamaño del estado de Nueva Jersey, dijo Burdian.

“Estamos usando toda la información a nuestra disposición para asegurarnos de que nuestros esfuerzos de búsqueda sean exhaustivos, pero no podemos buscar para siempre”, acotó la capitana de la Guardia Costera.

Las autoridades sospechan que se trató de una operación fallida de tráfico de personas a Estados Unidos.

La agencia de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional indicó que ha abierto una investigación criminal sobre el caso, que incluye a agentes estadounidenses en Bahamas.

“Estás lidiando con organizaciones criminales que no tienen ningún reparo por la vida humana o la seguridad. Realmente están victimizando a los migrantes. Solo les importa el dinero”, dijo a The Associated Press el agente de Seguridad Nacional, Anthony Salisbury.

Las autoridades de inmigración aclararon que el sobreviviente está bajo su custodia. Pero tampoco lo identificaron ni dijeron cuál era su nacionalidad o la de las otras víctimas que desaparecieron en el naufragio.

“Comprendan a una madre que está devastada”

Sin embargo, Marcia ruega para que su hijo pueda salir en libertad.

“Comprendan esta situación, comprendan a una madre que está devastada, desecha por haber perdido a su hija y está con su hijo en este momento todavía bajo cuidado de inmigración”, dijo la madre del joven de 22 años en entrevista con Noticias Telemundo.

“[Pido] que le den la libertad a mi hijo, que con todo lo que vivió -él dice que vivió un infierno- que por favor lo dejen libre para yo ser el apoyo de él y él sea el apoyo mío. Yo también necesito a mi hijo conmigo para que me dé la fuerza para seguir con esta pérdida, este dolor”, agregó.

A pesar de su gran dolor, Marcia agradeció que su hijo se hubiera aferrado al casco del bote: “Gracias a Dios él está vivo para contar la historia y honrar la memoria de su hermana”.

Una ruta mortal

Las autoridades estadounidenses han advertido durante años de los peligros extremos de tratar de emigrar al país irregularmente a través del mar, en particular a través de las traicioneras aguas del Caribe.

De hecho, las islas de las Bahamas han sido usadas desde hace tiempo como un punto de partida para las operaciones de contrabando de migrantes a Estados Unidos.

Por lo general, intentan aprovechar los periodos de buen tiempo para cruzar, pero el tiempo suele cambiar repentinamente y muchas veces las embarcaciones zarpan sobrecargadas y son propensas a volcarse. Ha habido miles de muertes a lo largo de los años.

En mayo del año pasado, una decena de migrantes de Cuba fueron dados por muertos tras su desaparición al naufragar cerca de las costas de Florida. Los cuerpos de otros dos migrantes que viajaban en ese bote fueron rescatados y ocho más fueron hallados con vida.

Dos meses después, otro bote naufragó cerca de Key West, Florida. Aunque 13 cubanos fueron rescatados en esa ocasión, nueve desaparecieron en el agua.

El último año fiscal (que va del 30 de septiembre de 2020 al 1 de octubre de 2021), la Guardia Costera detuvo a 838 cubanos, 1527 haitianos y 742 ciudadanos de República Dominicana en la región que incluye Florida y el Caribe. La agencia también detuvo a inmigrantes de otras naciones, pero no proporcionó un desglose de las otras nacionalidades.

Con información de The Associated Press.

Por Luis Hernández Ojesto M. y Rogelio Mora Tagle, Telemundo Noticias