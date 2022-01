Padres aprenden sobre la ayuda financiera para estudiantes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A tan solo unas semanas de que se llegue la fecha límite para solicitar la ayuda financiera para estudiantes que buscan su educación superior, conocida en inglés como FAFSA, , un grupo de padres de familia latinos participaron en un taller virtual para aprender más del tema.

La solicitud de FAFSA tiene que ser entregada para el 2 de marzo, sin embargo, esta puede ser muy intimidante para padres que no tienen el conocimiento o la habilidad de contestar ciertas preguntas.

Lo que desconocen es que hay varias opciones que se pueden revelar al entregar la solicitud. Inclusive los estudiantes indocumentados tienen oportunidad de ayuda financiera mediante el California Dream Act.

Los padres de familia de Los Ángeles, miembros de un grupo llamado “Our Voice- Nuestra Voz” recibió el asesoramiento de parte de una representante de Southern California College Access Network (SoCal CAN), una red de más de 100 organizaciones que apoyan las aspiraciones universitarias y profesionales, para responder a sus dudas y preguntas.

Una de las participantes fue la señora Rocío Elorza, quien pese a tener a sus hijos en primaria y secundaria, en los grados 7 y 4, no desaprovechó la oportunidad de aprender.

“Muchas veces los papás no saben cómo aplicar y tienen hasta tres o cuatro trabajos para pagar por la educación de sus hijos sin saber que hay ayuda”, dijo Elorza aseverando que participó en el taller informativo del viernes para que ella también pueda informar a su comunidad.

La residente de East Hollywood dijo que esta información le pareció pertinente sobre todo porque fue realizada en español de forma clara y concisa para que todos entendieran.

“Porque el distrito y las escuelas nos dicen que participemos en los talleres pero lo primero que hacen es poner la barrera del idioma”, dijo Elorza.

Solicitando la ayuda

Durante el taller Stephanie Guzmán, representante de SoCal CAN, explicó que el tema de la ayuda financiera puede ser difícil para los padres de familia que no son muy conocedores de la tecnología. En la actualidad muchas solicitudes deben llenarse por internet y en ocasiones la opción de papel ya no existe.



Agregó que cada año los estudiantes tienen acceso a la ayuda financiera en forma de subsidios, préstamos, becas y programas de estudio y trabajo.



Los subsidios son un tipo de ayuda financiera que no se tiene que devolver -algo diferente a lo que ocurre con un préstamo. Solo hay que devolverlo si el estudiante deja la escuela. El subsidio puede ser federal (pell grant), estatal (cal grant) o institucional.



Las becas son básicamente dinero gratis y cuentan con diferentes formas de solicitar ya sea basado en ingresos, cualidades, deportes, actividades, trabajo voluntario, comunitario, enfoque de carrera entre otros. “Estas son regalos y no se deben devolver”, explicó Guzmán durante la reunión virtual vía Zoom.



En cambio, los préstamos ofrecidos a estudiantes y padres de familia, puede venir de una organización privada o pública. Con esta opción se debe ser muy cuidadoso ya que el dinero es otorgado a los estudiantes como método de ayuda mientras estudian pero este debe ser pagado de regreso, no importa si el estudiante se graduó o no de la universidad, indicó Guzmán.



Además, hay organizaciones privadas que pueden tener alto interés así que se recomienda ser cautelosos con está opción.



Los programas de estudio y trabajo son programas flexibles pagados que ofrecen no más de 20 horas al estudiante ya que su prioridad es el estudio.



“Da la oportunidad de practicar cómo van a ser los estudiantes como profesionales desarrollando sus habilidades para sus carreras”, dijo Guzmán. “[El estudiante] no tiene que devolver el dinero que gana”.



SoCal CAN es parte del Project SOAR que fue lanzado en el 2017 y es una sociedad entre el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) y la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA).



El programa Nuestra Voz es un grupo bilingüe —inglés y español— en Facebook para padres, estudiantes, maestros, líderes de la educación, y todos los que están interesados en dar forma al futuro de la educación pública.



Los padres de familia y estudiantes presentes en la presentación agradecieron el haber recibido la información adecuada y esperan que estos talleres se organicen más a menudo.



“Le dijimos a [Guzmán] que regrese porque nos quedamos con más preguntas. Yo creo que le debemos de dar más inclusión a este tipo de talleres”, dijo Elorza.



Nuestra Voz usualmente tiene talleres virtuales los viernes por la tarde. Para saber más acerca del grupo y la ayuda que proveen visite: https://www.facebook.com/groups/1176163479411915