Adiós a la NFL: Reportan que se retira Tom Brady tras 22 temporadas y 7 Super Bowls

Tom Brady se retirará de la NFL tras 22 temporadas y 7 anillos de Super Bowls luego de su última temporada con los Tampa Bay Buccaneers en la que quedó eliminado ante los Rams de Los Ángeles.

Adam Schefter, periodista de ESPN, fue que el que informó sobre la noticia del retiro de Brady tras 22 años de los emparrillados.

El quaterback de 44 años había hecho varias declaraciones tras la derrota ante los Rams sobre su posible retiro de la NFL.

“Honestamente no he pensado si seguiré, lo tomaré día a día y ya veremos qué pasa. Lo único en lo que pensaba era en ganar este partido; no he pensado en nada más, hace cinco minutos perdimos y no sé nada más”, dijo en conferencia de prensa.

Los números de Brady en su carrera

Tom Brady es el máximo ganador de títulos de NFL con 7, 6 con los Patriots de New England y 1 con los Buccaneers de Tampa Bay. Fue nombrado 5 veces MVP del Super Bowl, 3 veces MVP de la temporada de la NFL y además tiene el récord de más pases completados en la historia de la Liga.

Brady fue seleccionado por New England en el puesto 199 del Draft de 2000 procedente de la Universidad de Michigan. Tras una lesión del quarterback titular, Brady asumió el puesto con el que consiguió ser uno de los mejores de la historia.

El primer Super Bowl lo consiguió en 2001. Luego ganó dos consecutivos en 2003 y 2004. Nuevamente consiguió tres en 2014, 2016 y 2018. Tras firmar con Tampa Bay logró su séptimo y último campeonato ante los Chiefs de Kansas City en 2020.

Tom Brady será un fácil candidato para entra al Salón de la Fama luego de convertirse en:

Mariscal con más yardas con pases completados

Más pases de anotación en la historia de la NFL (624)

Más pases completados en la historia de la NFL (7263)

Más yardas con pases en la historia de Playoff (13049)

Más pases de anotación en la historia de Playoff (86)

Más victorias en temporada regular (278) y de Playoff (35)

Sin duda se retira uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL y que dejó su legado en el deporte cómo uno de los mejores atletas mundiales.