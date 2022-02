Horóscopo: qué le espera al signo de Capricornio en febrero de 2022

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

CAPRICORNIO

Tus planetas este mes. Con Júpiter y Neptuno en tres lo que digas, lo que escribas, lo que enseñes sensibiliza y permite a otros encontrar sentido y dirección. Déjate impregnar por los símbolos, por los sueños, por las señales. Tal vez se te ocurra investigar en algún tipo de conocimiento vinculado con ciencias ocultas ¿Geometría sagrada?

Dónde tomar acción. Una entrada extra de dinero que no esperabas apunta a que crezca tu estabilidad en este sentido. Ojo: hasta el 16 no salgas de garante, cuidado con la pérdida de documentos. Además, charlas con hermanos importantes que no se pueden postergar.

Amor y sexo. Aumenta tu sensualidad y tus ganas de abrirte al amor con menos prejuicios. Los dioses del olimpo te invitan a crecer en el deseo con tu amor. Si no estás en pareja atraes miradas y hasta un encuentro que te va a dejar despeinada y feliz.

El desafío del mes. Un gesto de serenidad.

La oportunidad del mes. Espacios laborales extra/ordinarios.

Tu aliado. Virgo es un referente.

