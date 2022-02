Horóscopo: qué le espera al signo de Leo en febrero de 2022

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

LEO

Tus planetas este mes. Con la luna en Virgo vas a estar separando rigurosamente lo que sirve de lo que no sirve, lo tóxico de lo nutritivo. Si no haces esta tarea por voluntad propia se van a presentar todo tipo de situaciones que te obliguen a ordenar tu cotidiano, tu alimentación, tus roperos y todo. Ya sabes que lo que viene de afuera viene con sacudón incluido.

Dónde tomar acción. Final de demoras en temas legales y nuevas y buenas posibilidades para todo lo referido a finanzas conjuntas. Importante todo el mes acuérdate de esta frase: “Para tener energía, no hay que retener, no hay que controlar”.

Amor y sexo. Truque potente de la mano de la total sinceridad. Si el motor estaba apagado en el amor se encienden todas las sirenas. Prepárate: ¡aburrirte no es la opción!

El desafío del mes. Confía en tu sabiduría interior, mantente serena en el medio del caos, donde sea que este se presente.

La oportunidad del mes. ¡Objetivos cumplido!

Tu aliado. Piscis te da una clase de generosidad.

