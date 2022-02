“We don’t talk about Bruno”, tema de la película “Encanto”, llega al número 1 en el Hot 100 de Billboard

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“We don’t talk about Bruno”, el tema musical de la película de animación “Encanto” de Walt Disney Studios, ha llegado al primer lugar en la lista “Hot 100” de la revista Billboard, un logro que no se daba desde hace 28 años, cuando la canción “A whole new world”, del filme “Aladdin”, ocupó ese puesto.

“Encanto” ha sido un éxito tanto en cines como en streaming, pero uno de los atractivos de la película -que cuenta con 12 personajes principales- es la música compuesta por Lin-Manuel Miranda. “We don’t talk about Bruno” es interpretada por Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Diane Guerrero, Rhenzy Feliz, Stephanie Beatriz y el elenco del filme; el tema ya se perfila como un fuerte contendiente por el premio Oscar en la categoría de Mejor Canción Original.

En el Hot 100, “We don’t talk about Bruno” desbancó a la balada “Easy on me” de Adele, que había ocupado ese puesto durante 10 semanas (no consecutivas). Miranda se ha mostrado muy sorprendido con los resultados de su trabajo en las listas de éxitos: “Ha sido realmente increíble, porque los números musicales interpretados en grupo generalmente no obtienen este tipo de amor. Mi trabajo es levantar mi mano y dejar que este grupo de animadores y gente increíblemente creativa sepan lo que la música puede hacer”.

