Gerardo Martino y un tono despectivo con El Tri: “No estoy en un lugar de privilegio”

Gerardo Martino ha estado en el ojo de la tormenta luego de las últimas presentaciones de la selección mexicana. Está en tela de juicio el puesto del “Tata”. Los murmullos ya colocan a un par de entrenadores como posibles sustitutos. Ante este panorama oscuro, el estratega argentino considera que su paso por El Tri no manchará su carrera desde los banquillos.

“Yo me considero un trabajador, arranqué en la segunda de Argentina y a los 10 años como entrenador dirigí al Barcelona, así que no estoy en un lugar de privilegio y nada me quita mi trayectoria, no me va a modificar nada”, sentenció el estratega sudamericano en rueda de prensa.

La selección mexicana solo ha conseguido una victoria de sus últimas cuatro presentaciones. Las derrotas y las críticas en las convocatorias son unos señalamientos constantes a la gestión del “Tata”. A pesar de que su presente está siendo observado con lupa, el argentino reconoció estar sereno.

“La intranquilidad de conciencia viene de la mano de malos actos, de ser un tipo deshonesto, turbio, de mal accionar, pero como no me siento de este tipo de persona, la paz mental la tengo. Este es un momento en el que hay que prestarle mucha atención y estar concentrado en lo que podemos manejar, trabajar en la recuperación de los jugadores, armar un buen equipo de fútbol”, reveló.

Gerardo Martino justifica las derrotas de El Tri

El experimentado estratega argentino considera que su ciclo con la selección mexicana ha sido bueno. El “Tata” aseguró que una gestión no puede estar llena de éxito desde su principio, hasta el final. Martino calificó “normales” los baches y algunos puntos débiles en determinados momentos en las etapas de un entrenador.

“Estamos arriba del barco de este proyecto que lo veo turbulento en los últimos meses, antes de eso no había ninguna turbulencia y ahora existe porque eso pasa en un trabajo de selección porque es difícil sostener cuatro años donde todo sea maravilloso”, concluyó. Gerardo Martino finally lifted an international title as manager as Mexico won the Gold Cup last night. 3 final defeats & his spell at Barcelona allow some to dismiss Tata but the truth is he's an excellent coach who thoroughly deserves this pic.twitter.com/VC51WupuL6— GOLAZO (@golazoargentino) July 8, 2019

También te puede interesar:

· Gerardo Martino ya tendría su sustituto en la selección mexicana: El Tri echaría una mirada al pasado en caso de emergencia

· Golpe al orgullo mexicano: histórico futbolista de El Tri considera que los jugadores aztecas necesitan más humildad

· Héctor Herrera fue atacado por el padre de Rogelio Funes Mori por los malos resultados de México en el Octagonal de Concacaf