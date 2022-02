Latina adeuda miles por tratamiento dentalque dice, nunca recibió

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Antonia Santamaría lleva días preocupada luego de enterarse de que tiene una deuda de miles de dólares por un servicio dental que -asegura- no recibió.



La mujer, de 66 años de edad, indicó que en diciembre de 2021 fue a la clínica dental The Downey Dentist, en la ciudad de Downey, para hacerse un implante. Ella tenía un presupuesto de $1,000 y en el dentista dice que le aseguraron que el costo sería menor que su presupuesto.



“Me dijeron que yo podía ir pagando poco a poco y que no me preocupara que no iba a estar involucrada una [entidad] financiera”, contó.



La paciente llenó varios papeles y al terminar su proceso inicial le entregaron solo un papel que confiesa, no leyó antes de salir de la clínica. Al siguiente día vio que el papel indicaba un costo total de $6,800.



“Les llamé y me dijeron que ya no podía cancelar”, dijo Santamaría. “Después me dijeron con que tendría que pagar el 50% del total”.



Y ahí comenzó su problema ya que ella indica que solo recibió rayos X y limpieza de un solo lado de la boca.



“Para cancelar querían que yo les firmara un papel donde decía que yo iba a pagar $4,000”, explicó.

Aunque no pagó nada de su bolsillo en la primera cita, la semana pasada recibió un cobro por parte de Capital Bank. El préstamo total se hizo por medio del banco por $6,800.



“Hablé ayer al banco y les dije que le digan al dentista que les regrese el dinero porque yo ya les dije y no me hacen caso”, dijo Santamaría.



Un segundo cliente, que pidió no ser identificado por estar en el proceso de obtener representación legal, dijo que a él le están cobrando más de $5,000.



Santamaría y el cliente se enteraron del fraude que estaban enfrentando por casualidad un día que ambos fueron a la oficina de Medicare. Ahí se percataron de que había una tercera persona en la misma situación.



Debido a que los dos son mayores de 65 años ellos creen que la estafa está dirigida a las personas de la tercera edad.



“¿Si usted les dice bien claro que no quiere pagos extras, por qué le cobran a uno lo que no es?” cuestionó Santamaría.

Entender bien el contrato

En respuesta a las acusaciones, Angélica Pérez -supervisora de la clínica dental The Downey Dentist- dijo que se enorgullecen por los años de práctica y que el préstamo con los bancos es algo separado de la clínica.



Indicó, sin hablar de ningún caso en específico, que los bancos tienen pautas estrictas que se deben seguir y cuando un paciente se agrega a un plan de pago este requiere información extremadamente detallada que solo el paciente puede proporcionar.



“Entonces, especialmente cuando se trata de una cantidad mayor a $4,000, todo tiene que pasar legalmente por el banco”, dijo Pérez. “Como consultorio dental y práctica médica, también tenemos reglas y regulaciones muy estrictas que debemos seguir debido a la Junta Dental y no tenemos este tipo de problema. No procesamos ni realizamos ninguna transacción para tratamientos que no se han realizado”.



Janet Alfaro, representante con Neighborhood Legal Services of LA County, dijo que lo más importante antes de comenzar un proceso que involucre grandes cantidades de dinero, es leer los documentos. Deben asegurarse de conocer los cobros del proceso, el contrato y preguntar cosas que no entiendan.



“Cada caso es diferente y como en este caso tal vez los clientes fueron engañados pensando que el proceso [de pago] sería mediante el dentista y no el banco”, dijo Alfaro. “Y dependiendo de la cantidad, si es menos de $10,000 por lo general, las personas pasan por reclamos menores [Small Claims] en la corte y, en cierto modo, hacen sus propios litigios, por lo que no necesitan contratar a un abogado para que los represente legalmente en esos casos”.

¿Cómo prevenir fraudes?

AARP, una organización dedicada a empoderar a personas mayores de 50 años, indicó que las personas mayores de 65 años usualmente se llevan una sorpresa al enterarse que Medicare no paga la mayoría de los trabajos dentales.



Así que ellos tienen que buscar sus propios medios y dentistas para realizar sus procesos dentales.



Para evitar endeudarse con costos extremos, enfrentar fraude o si tiene un presupuesto limitado, AARP recomienda que elija el plan Medicare Advantage adecuado que ofrece algún tipo de cobertura dental.

Algunos planes pagan la atención preventiva, como exámenes bucales, limpiezas y radiografías, y algunos cubren una parte del costo de procedimientos costosos, como coronas, puentes y endodoncias.



También se recomienda que hable con su dentista para plantearle su situación financiera y asegurarse que solo recibirá el tratamiento que puede pagar y retrasar un tiempo el tratamiento que necesita pero aún no puede costear.



Otras opciones son visitar alguna escuela dental donde el trabajo es realizado por estudiantes bajo la supervisión de dentistas certificados, visitar a un higienista dental o utilizar proveedores dentales gratuitos o de bajo costo que proveen organizaciones financiadas por el gobierno.