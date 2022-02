La atleta de Austria que modeló en Playboy como motivación para ganar en los Juegos Olímpicos de Invierno

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La atleta australiana Janine Flock, ganadora de 10 medallas en los Campeonatos Mundiales de skeleton entre 2013 y 2022, fue portada en la revista Playboy que ha compartido en sus redes sociales como motivación de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022.

“No se dieron por vencidos”, reconoció Janine Flock, quien protagonizó su sesión para Playboy en un hotel de Leogang durante su preparación para la Copa del Mundo de skeleton, Campeonato de Europa y Juegos Olímpicos de Invierno.

Janine Flock cree que su desnudo en Playboy, lejos de ser una distracción negativa de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno en los que debuta el 12 de febrero, puede suponer una motivación: “Es importante tener otras cosas en mente además del deporte de vez en cuando. Incluso creo que me dará un impulso extra de motivación”.

“De alguna manera al final tuve un deseo brutal de hacer este reportaje para Playboy. A pesar de que nunca podría haber imaginado hacer algo como esto algún día”, confesó la doble campeona del mundo de skeleton, y que su abuela fue una de las personas que la ayudó a aceptar la proposición. View this post on Instagram A post shared by Janine Flock OLY (@janine.flock)

“No me gusta ser el centro de atención. Pero quiero demostrar con las fotos que un cuerpo natural también puede ser hermoso. Uno en el que no se hace nada. No me he hecho ninguna cirugía plástica y mantengo lo que tengo. Toda mujer puede estar orgullosa de su cuerpo”, explicó Janine Flock sobre su desnudo en ‘Playboy’.

