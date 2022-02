Influencers y vendedores ambulantes apoyan ‘Un día sin inmigrantes’ el próximo 14 de febrero

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Víctor, un vendedor ambulante de fruta en Los Ángeles, dijo que esta dispuesto a perder un día de trabajo con tal de ser parte de un movimiento que pueda beneficiarlo en la lucha por una reforma migratoria.

“Si se aprobara eso me beneficia a mi porque no tengo papeles”, dijo Víctor quien pidió no revelar su apellido. “Queremos que el presidente cumpla con su promesa”.

Víctor es un inmigrante de México que llegó a Estados Unidos hace nueve años. Tiene una hija en este país pero uno de sus mayores sueños sería poder viajar a México y ver a sus padres y hermanos en su país natal.

“Si hay un evento también quisiera ir y apoyar para que nos escuchen y ya no nos hagan a un lado”, dijo Víctor.

Mauricio, otro vendedor ambulante del centro de Los Ángeles, dijo que él esta dispuesto a apoyar la causa porque así los indocumentados como él podrán sentirse “mas libres” en su diario vivir.

“Vamos a poder hacer impuestos, podremos ir a ver a nuestras familias y no tendremos miedo de ir a un hospital y ser parte de la economía”, dijo el vendedor de 46 años.

Mauricio, de origen costarricense, dijo que ha estado en este país por nueve años. Él enfrenta no solo la falta de un estatus migratorio en el país sino también la perdida de la vista que con el tiempo ha empeorado.

Él cree que si tuviera más ayuda, empezando por el acceso médico para una revisión apropiada de su vista, él pudiera ser un miembro más productivo para la sociedad.

“Un día sin Inmigrantes” ha estado ganando interés a nivel nacional y comenzó con el influencer Carlos Eduardo Espina quien preguntó en sus redes sociales si la gente estaría dispuesta a apoyarlo.

Ahora el evento ha sido apoyado por toda la nación y compartido por diferentes influencers latinos. En su video en las redes sociales Espina dijo que el Día Sin Inmigrantes, será no trabajo, no escuela, no gastar nada.

“Haremos sentir nuestra ausencia para que el gobierno vea que es tiempo de una reforma migratoria”, dijo Espina.

El 14 de febrero es uno de los días festivos más esperados por muchas personas ya que tienen la oportunidad de demostrar, una vez más, el afecto y amor que sienten por sus seres queridos.

Sin embargo, en esta ocasión piden que demuestren el apoyo y afecto por los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país.

Espina, quien es ciudadano americano, ha dicho en sus redes sociales que él votó por el actual presidente Joe Biden y celebró la promesa que hizo de aprobar una reforma migratoria. Sin embargo, a más de un año no hay avances.

Apoyo en diferentes formas

En los Angeles Edin Enamorado, activista pro inmigrantes y pro vendedores ambulantes, dijo que está apoyando el movimiento porque es hora de que la administración Biden cumpla a millones de trabajadores que levantan la economía a diario y de los cuales muchos son trabajadores esenciales.

Enamorado ha apoyado a muchos vendedores ambulantes que han sido atacados y afectados por personas que no los quieren ya sea por ser indocumentados o por vender en las calles. Sin embargo, muchos de ellos no tienen otra opción de empleo mas que la venta ambulante.

Indicó que las personas que pueden dejar de trabajar y recomienda que los haga, pero quienes no pueden les pide que en lugar de dar apoyo monetario a grandes tiendas como Walmart, Target o Amazon apoyen a los negocios de inmigrantes o incluso a los vendedores ambulantes.

Mientras tanto en San Francisco, al norte de California Ángel Barragán, otro influencer y Dreamer, dijo que recibió una invitación por parte de Espina para apoyar el movimiento y se apuntó de inmediato.

“Creo que es necesario tener una reforma migratoria lo antes posible. Llevamos mucho tiempo esperando y esta fue una de las promesas que hizo el actual presidente y no se ha cumplido mucho hasta ahora”, dijo el joven de 29 años.

Contó que él emigró de México a los 10 años y cuando tenía 18 enfrentó la deportación de su padre. Pese a que el tiene el beneficio de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) dijo que no es suficiente.

“Aunque me gustaría tener una residencia, la lucha es más para las personas que no tienen acceso a ningún tipo de privilegios. Yo tengo DACA, así que puedo trabajar, tengo menos miedo que otras personas que no tienen acceso a nada para poder brindarles la seguridad que se merecen, sobre todo después de estar tanto tiempo en este país”, indicó.

Barragán dijo que entiende que hay personas que no quieren ser parte del movimiento y pidió que si eligen no apoyarlos que no interfieran con el movimiento tampoco.

“Descubrimos que mucha gente en realidad está como retrocediendo contra el movimiento que estamos tratando de tener porque están contentos con el status quo”, dijo Barragán. Hay muchos inmigrantes a los que les va bien y están contentos con la forma en que las cosas están bien para ellos… pero nosotros luchamos por el resto de los inmigrantes”.