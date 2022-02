Senegal se corona en la Copa de África y Sadio Mané le gana su duelo a Mohamed Salah

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Senegal se coronó por primera vez en su historia en la Copa Africana de Naciones, tras vencer en la tanda de penales al máximo ganador Egipto, en un duelo marcado por los compañeros del Liverpool Sadio Mané y Mohamed Salah.

Con un inicio de partido trepidante y con Sadio Mané destacando, los senegaleses tuvieron la primera oportunidad de abrir el marcador por medio de un penal cobrado al defensor Mohamed Abdelmonem, tras derribar a un rival en el área. Sin embargo, el delantero senegalés no pudo anotar por la tapada del guardameta Mohamed Gabaski.

🚨 PENALTY SHOOTOUT ALERT! 🚨 PURE DRAMA! The Africa Cup of Nations champion will be decided by penalty kicks!



📺 Watch the #AFCON2021 final #TeamSenegal vs #TeamEgypt live now on beIN SPORTS XTRA and FB Live!#SENEGY 🏆 pic.twitter.com/lbAHTm68NI — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) February 6, 2022

Egipto estuvo expectante durante casi todo el compromiso, mientras estudiaba los movimientos rivales. Todo el partido espero y trató de buscar alguna muestra de debilidad del equipo rival. El portugués y seleccionador de los egipcios, Carlos Queiroz, se mantuvo desde la tribuna dando las indicaciones para que aguantaran durante todo el compromiso.

Con Gabaski en plano estelar, Senegal se quedó sin chances de abrir el marcador en los 90′ minutos. Por otra parte, Mohamed Salah comenzó a tener mayores obligaciones en la búsqueda de pases y creación de jugadas aunque ninguna pudo ser aprovechada.

Con el partido cumplido, el tiempo extra llegó y comenzó el duelo de los arqueros. Mohamed Gabaski volvió a agigantarse bajo lo tres palos evitando el gol de Bamba Dieng. En frente, los faraones también decidieron finiquitar el compromiso pero el otro guardameta, Edouard Mendy quería quedarse con el trofeo como el mejor arquero del torneo. 🏆 Sadio Mane with the penalty to win the #AFCON2021 for #TeamSenegal after he missed one during the first half of the final!



🇸🇳 Congratulations @FootballSenegal! 🎉pic.twitter.com/JByNq2tT9G— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) February 6, 2022

Los penales llegaron y se rompió el maleficio. Edouard Mendy detuvo el penal ejecutado por el egipcio Mohanad Lasheen y Sadio Mané, en plan de héroe, anotó el penal para darle el campeonato a los ‘Leones de Teranga’ y llevarse por primera vez el trofeo a su casa, tras haber perdido las finales de 2002 en Mali, frente a Camerún y en Egipto 2019, tras ser derrotados contra Argelia.