AMLO llama a normalistas de Ayotzinapa no actuar con violencia tras lanzar camión a elementos de la Guardia Nacional

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa a no actuar con violencia, luego de que el pasado viernes, durante una toma de caseta en autopista en el estado de Guerrero, los normalistas lanzaron un camión de carga sobre los elementos de la Guardia Nacional sin causar muertos ni heridos.

“Es muy lamentablemente lo que sucedió, fue muy grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos, se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta, es decir en un edificio de turismo y eso lo detuvo porque habían puestos y comerciantes, iban a perder la vida muchos, muy lamentable esto”, dijo.

“Yo quiero hacerle un llamado a los muchachos de la normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma porque afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales, no es por la destrucción, no puede haber rebelde sin causa, entonces que dialoguen”, señaló.

El presidente @lopezobrador_ hace un llamado a los normalistas de #Ayotzinapa para que no actuen de la forma en la que actuaron el viernes cuando presuntamente lanzaron un trailer sin frenos contra la Guardia Nacional en la caseta Palo Blanco, Autopista del Sol.



"Fue muy grave" pic.twitter.com/jHdEurUhIG — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 7, 2022

Fue el viernes 4 de febrero cuando alrededor de 500 elementos de la Guardia Nacional y de la policía estatal, realizaron un operativo para evitar que estudiantes de la rural de Ayotzinapa tomaran la caseta de Palo Blanco, en la autopista del Sol, para realizar un volanteo, realizar el cobro “voluntario” y permitir el paso de vehículos.

“Estudiantes” de Ayotzinapa se enfrentan a la Guardia Nacional en la caseta de Palo Alto pic.twitter.com/X3CCBs1hTj — Carlos Ramos Padilla (@cramospadilla) February 4, 2022

Alrededor de la una de la tarde de ese viernes, los estudiantes se enfrentaron con la Guardia Nacional lanzando petardos y todo tipo de objetos, dejando como saldo 37 uniformados heridos.

Elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos tras el lanzamiento de petardos y cohetones por parte de estudiantes de la normal de Ayotzinapa en la caseta de Palo Alto. https://t.co/odcVZ5aPBj pic.twitter.com/jl3luUiefd— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 4, 2022

La agencia perspectivas Mx capta como normalistas de Ayotzinapa agredieron con petardos a elementos de la guardia nacional. Intentaban tomar la caseta de Palo Blanco en la autopista del Sol. pic.twitter.com/uIF2MeV6Is— Carlos Torres  (@CarlosTorresF_) February 4, 2022

Normalistas de Ayotzinapa se enfrentan a Guardia Nacional en autopista del Sol.pic.twitter.com/hSgHICcfoJ— rubeneus (@rubenanguiano) February 4, 2022

Después de varios minutos de enfrentamiento, los estudiantes bajaron al chofer de un camión de carga y aprovecharon la bajada de la autopista para lanzar el tráiler sobre los uniformados. Tras el incidente entre normalistas y Guardia Nacional a la altura de la caseta de Palo Blanco, la alcaldesa de Acapulco señala que no se puede culpar a nadie del tráiler que lanzaron normalistas porque 'circulaba solo'.#Normalistas #Ayotzinapa #Acapulco #GuardiaNacional pic.twitter.com/VjjHD0I0cz— Comunidades.MX (@mx_comunidades) February 7, 2022

El camión recorrió varios metros sin el chofer a bordo, cruzó la barrera de uniformados y la caseta de Palo Blanco hasta proyectarse en una caseta turística. ➡️ Normalistas de #Ayotzinapa lanzan trailer 🆚 Guardia Nacional y Policía Estatal.



Detrás hay un conflicto de semanas.



Recientemente la #Cndh pidió a dichas autoridades dejarlos manifestarse por los #43.



Y si, las marchas son 🆚 el gobierno de Morena.pic.twitter.com/OXD8sCz3Ng— Juan Ortiz 📊 🔍 (@Juan_OrtizMX) February 4, 2022

Ante estos hechos, el presidente mexicano aseguró que en estas movilizaciones de los estudiantes se encuentra gente infiltrada que realiza actividades ilícitas.

“He dado la instrucción que los reciban, que haya diálogo, porque también tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas, infiltradas en este movimiento, eso a lo mejor eso ni ellos lo saben y por eso lo estoy planteando y me dirijo a ellos y le pido también a sus papás que nos ayuden, que estén pendientes de ellos, hablen con ellos porque ese no es el camino”, aseguró.

El presidente mexicano pidió a los estudiantes no seguirle “el juego” a los opositores a su gobierno que andan como “zopilotes” en busca de que ocurran desgracias.

“Yo espero que depongan esa actitud, y que no le hagan el juego a la derecha, al conservadurismo porque los conservadores quisieran o que se diera una desgracia para echarle la culpa a los jóvenes o que el Gobierno los reprimiera, porque están como zopilotes, entonces, los jóvenes son muy inteligentes y no tienen porque tocarse los extremos. Nada de extremismos, no de izquierda ni de derecha, se puede luchar por los ideales, por los principios, sin violencia, ese es mi mensaje”, mencionó.

