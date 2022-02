Kanye West explota contra Kim Kardashian y asegura que ella lo acusa de tratar de encargar su asesinato

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El divorcio de Kim Kardashian y Kanye West, que ella había prometido que se desarrollaría de la forma más cordial posible, ha dado un giro inesperado después de que el rapero haya realizado una serie de acusaciones muy graves contra su antigua esposa. En los últimos días el polémico músico ha afirmado que ella trató de secuestrar a su hija Chicago el día del cumpleaños de la niña y la ha criticado duramente por permitir que su primogénita North utilice TikTok aun sabiendo que él no lo aprueba.

En la última publicación que ha realizado este domingo en Instagram, que es el medio que ha venido utilizando para arremeter contra la madre de sus cuatro hijos, Kanye asegura que Kim le ha acusado de intentar contratar a un asesino para que acabara con su vida.

“A ver si me aclaro, le suplico que me permita acudir a la fiesta de cumpleaños de mi hija y me acusa de consumir drogas“, ha añadido él. “Luego voy a jugar con mi hijo y recupero mis novelas gráficas de Akira, y me acusa de robar. Estas cosas pueden hacer que alguien acabe entre rejas. Están jugando con la vida de hombres negros. En el clima actual, o les dejan en libertad o les encierran. Yo no pienso seguir jugando con mis hijos negros”.

Hasta ahora la aludida solo ha roto su silencio en una ocasión, el pasado viernes, para lamentar que Kanye haya complicado más de lo necesario el proceso legal para concluir su matrimonio con su supuesta obsesión por “controlar y manipular” la situación en que se encuentran, al mismo tiempo que se presentaba como el principal progenitor que se ocupa de cuidar y mantener a sus cuatro hijos en común.

Kanye reaccionó entonces asegurando que Tracy Romulus, la principal responsable de marketing de la compañía KKW Beauty de Kim, estaba “manipulándola” para ponerla en su contra.

