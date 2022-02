Belinda y Christian Nodal ya no se siguen en Instagram, ¿terminaron?, ¿qué hara Nodal con sus tatuajes de la cara?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los fans de Belinda y Christian Nodal están en shock. Los cantantes han dejado de seguirse en Instagram y ahora hay muchas preguntas en el aire. Desde qué pasó, hasta qué hará Nodal con todos los tatuajes que se hizo en honor a la jove intérprete, y es que Christian fue más allá que Lupillo y se la tatuó en la cara.

Hace unos días surgió el rumor de que la mamá de Nodal había intervenido, que le había pedido a Belinda que lo dejara, porque al parecer el dinero estaba siendo un problema. Medios como Chisme No Like siempre dijeron que este romance no duraría. ¡Pero se iban a casar! Y ya estaban hablando hasta de tener hijos.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Ahora que al parecer ya no son amigos en Instagram, todos vuelven al tema de la mamá del cantante. Y si esto es cierto, ¿Belinda devolverá el anillo?

Los rumores de ruptura han planeado sobre la historia de amor de Belinda y Christian Nodal casi desde el primero momento en que confirmaron que estaban juntos. En ocasiones han sido ellos mismos quienes han dado pie a las especulaciones, como sucedió cuando dejaron de seguir en las redes sociales antes de lanzar su dueto ‘El resto de tu vida’, pero la mayor parte de esas habladurías surgieron por motivos que escapaban a su control.

Ahora bien, sobre el supuesto enfado de la madre de Christian con su famosa nuera por el dinero que su hijo se gastaría en hacerle carísimos regalos, según afirmó el periodista Juan José Origel en su programa ‘Con permiso, Pepillo’, la señora Nodal le habría pedido incluso a Belinda que se buscase “un novio más grande” porque el cantante de 23 años aún es muy joven y le queda un largo camino profesional por correr.

Pero ojo que aún cuando hayan dejado de seguirse, el cantante no ha borrado las fotos publicadas e Instagram junto a su amada. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

Más sobre la pareja:

VIDEO: Christian Nodal sufre experiencia paranormal en vivo y se asusta por culpa de Belinda

VIDEO: Así Belinda le declaró su amor a Christian Nodal frente a su novia

Christian Nodal se tatúa de nuevo la cara y las redes estallan