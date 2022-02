Julio César Chávez y Maromero Páez juntos en un hotel por culpa del Macho Camacho: “Tú qué madres haces aquí”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las historias curiosas de los deportistas siempre suelen ser interesantes. Y si involucran a leyendas del boxeo mexicano, más todavía. Jorge “Maromero” Páez contó una anécdota especial: cuando fue encerrado en un cuarto con Julio César Chávez por culpa de Héctor “Macho” Camacho.

Páez fue entrevistado en el podcast Un Round Más, en el cual fue preguntado acerca de este hecho, que entre carcajadas contó. Ocurrió en Las Vegas, en una época en la que Maromero “estaba en la época del apogeo y el desastre feo“, como él mismo dijo.

El excampeón mundial oriundo de Mexicali estaba de fiesta en fiesta con Héctor “Macho” Camacho. Y en uno de sus planes, Camacho lo invitó a seguir celebrando a un cuarto de hotel.

Todo cambió cuando el “Macho” lo empujó dentro del cuarto y cerró la puerta. “Subimos a donde me dijo, abrió la puerta, me aventó y cerró la puerta. Estaba todo oscuro y le dije ‘¡qué onda aquí!’ Creí que era algo privado pero me engañó”, confesó Páez, quien añadió que Julio César Chávez y los demás estaban dormidos mientras que él tenía dos botellas de alcohol en sus manos.

“Me dice (Chávez) ‘qué onda Maromero, tú qué madres haces aquí’. Y dije: ‘Creí que era el cuarto del Macho Camacho, fue él quien me metió aquí, pero ya me voy’”, cerró Páez riéndose al recordar tan curioso momentos.

El propio Maromero afirma que nunca se llevó de la mejor manera con Julio César Chávez, por “varias razones” en las que no profundizó.