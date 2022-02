Pete Davidson ya se refiere a Kim Kardashian como su “novia”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A estas alturas estaba claro que Kim Kardashian mantenía algo más que una bonita amistad con Pete Davidson después de que los paparazzi los sorprendieran entrando y saliendo juntos de las mansiones de la celebridad, acudiendo a cenar a los restaurantes más populares de Los Ángeles y Nueva York o abordando un jet privado con destino a las Bahamas.

Sin embargo, la confirmación oficial de su noviazgo no se había producido hasta ahora. El actor de 28 años se refirió a la popular estrella televisiva como su “novia” en una nueva entrevista concedida a la revista People, en la que explica que no está al corriente del interés que genera su vida privada. “No tengo Instagram ni Twitter ni nada de eso. Mi día a día consiste en subirme a coches y llegar al set de grabación. Cuando estoy descansando, paso el tiempo con mis amigos o me relajo en casa con mi novia. No hago demasiado”, aseguró.

Para Pete -que estuvo comprometido anteriormente con la estrella del pop Ariana Grande– su fama sólo se hace evidente cuando alguien le grita por la calle o él causa una pequeña conmoción al entrar en un Dunkin’ Donuts, uno de sus locales favoritos, pero el resto del tiempo no tiene motivos para quejarse. “Podría ser mucho peor”, asegura.

Resulta bastante curioso que el actor cómico haya decidido hablar por primera vez de Kim, aunque sea sin mencionar su nombre, cuando ya ha quedado claro que no hay ninguna posibilidad de que la celebridad de 41 años le dé una segunda oportunidad a su ex esposo Kanye West o que ambos consigan al menos manejar su proceso de divorcio de forma cordial. De hecho, el rapper no ha parado de dedicarle duros reproches y acusaciones a Kardashian en los últimos días, centrados sobre todo en las trabas que le pondría para ver a sus cuatro hijos en común, a los que ella ha respondido lamentando que Kanye se esté empeñando en hacer aún más dolorosa una situación ya de por sí complicada.

