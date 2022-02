Se cubre las espaldas y cuestiona a su propio club: Javier Aguirre justificó su fracaso con procesos fallidos de Monterrey en el Mundial de Clubes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Fracaso absoluto. Así podría catalogarse la actuación de Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes que sucumbió ante el modesto Al-Ahly de Egipto en cuartos de final, sin embargo, y en lugar de asumir parte de la responsabilidad, el estratega del conjunto regiomontano se justificó hablando de los otros fracasos que ha tenido el club en ediciones anteriores.

¡FIASCO MUNDIAL!

El quinto malo para Rayados, caen ante el Al Ahly con más de 10 bajas. Es una vergüenza que Javier Aguirre no haga jugar a un equipo plagado de figuras. — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) February 5, 2022

Aguirre recordó que Monterrey jamás ha llegado a la final en las cinco oportunidades en las que ha participado en el Mundial de Clubes, así que pidió cerrar la página y dejar de lamentarse.

“Monterrey ha venido cinco veces y no lo ha ganado nunca, jamás llegó a la final. No falla el penal el que no lo tira, aquí hay que estar trabajando. No podemos lamentarnos, tenemos que cerrar bien”, expresó Aguirre.

"Monterrey ha venido cinco veces y no lo ha ganado nunca, jamás llegó a la final” – Javier Aguirre



¿Opiniones? 👀 pic.twitter.com/KpcLY6GJfJ — Antonio Nelli (@Antonio_Nelli) February 7, 2022

‘El Vasco’ también recalcó su trayectoria a lo largo del fútbol, que lo ha capacitado para manejar este tipo de situaciones y ambientes que se generan ante torneos de tal envergadura, por lo que también sabe lidiar con las derrotas. Hay que recordar que Rayados de Monterrey es el club más millonario del fútbol de México, por lo que pesa aún más el fracaso. El dinero, al menos en el futbol, no garantiza “felicidad”. Si no me cree, pregúntenle a Javier Aguirre y a Santiago Solari…— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 6, 2022

“Después de 45 años en el futbol profesional estás preparado para cualquier cosa, en cualquier momento en cualquier parte del mundo. Vivimos el día a día los que nos dedicamos a esto. Así es, no hay más”, concluyó.

La afición de Monterrey no vio con buenos ojos la pronta eliminación de su equipo en el Mundial de Clubes, que decidieron tomar cartas en el asunto protestando en contra del entrenador y dejando pancartas con el hashtag #FueraAguirre en las afueras del hotel de concentración donde se hospedaba el club.

El mensajito que le dejó la afición de #Rayados al equipo y técnico afuera del hotel de concentración.

El 'Vasco' ayer firmó su sentencia con esa afición.



#FueraAguirre pic.twitter.com/uW6zxYOIsc— Los Expulsados (@losexpulsados) February 6, 2022

