El distrito escolar de LA planea clases en línea para estudiantes no vacunados

La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) votó el martes para crear hasta seis nuevas escuelas en línea comenzando en el otoño del 2022. Esto como respuesta a una nueva adaptación para los estudiantes no vacunados así como los que prefieran seguir tomando clases desde el hogar.

Hasta el momento el 90% de los estudiantes que asisten a escuelas del LAUSD están vacunados o tienen una exención, pero el 10% restante es el equivalente a aproximadamente 20,000 estudiantes por lo que el distrito busca representar a todos.

Recientemente el LAUSD informó que los estudiantes que no tengan la vacuna contra el covid-19 para el inicio del semestre del otoño, no podrán asistir a clases en persona.

A partir del año escolar 2022-2023, el LAUSD planea un nuevo camino para el aprendizaje en línea del pre kínder al grado 12.

El distrito indica que al crear hasta seis nuevas escuelas en línea —cada una con un tema distinto—, los estudiantes cuyos padres elijan la opción de estudio independiente, tendrán una variedad de opciones de escuelas en línea de calidad con la oportunidad de seleccionar una opción que coincida con sus intereses.

Cambian un problema con otro

Evelyn Alemán, líder representante del grupo de padres de familia latinos Nuestra Voz/Our Voice, dijo que el plan del distrito está mal hecho.

Indicó que para empezar, el comentario de los padres de familia en este tema que afecta a sus hijos, pese a ser muy importante fue casi imposible para muchos. Indicó que antes de que ocurriera el voto de la Junta Directiva, ella fue una de las personas que ofreció comentario público, sin embargo, tuvo que esperar ocho horas por su turno.

“Es imposible que nuestra comunidad con los retos que tenemos en la tecnología entre a estas reuniones”, dijo Alemán. “Si están viendo que tenemos esta brecha digital, cómo es posible que piensen que seis escuelas temáticas en línea van a ser la solución para nuestras familias”.

Alemán, quien también es madre de familia de dos estudiantes, dijo que aunque las políticas anunciadas sean bien intencionadas, no responden a las necesidades inmediatas y urgentes de la comunidad de bajos recursos.

“No sabemos a quién van a beneficiar estas escuelas”, dijo Alemán. “Lo que queremos es que cuando los estudiantes tengan que quedarse en casa para hacer cuarentena tengan acceso a Zoom con sus propios maestros”.

La señora Lourdes concuerda con Alemán y enfatiza que, ella como madre de dos niños con necesidades especiales siente que primero el distrito debe proveer la ayuda inmediata para los niños, en lugar de gastar dinero en programas adicionales.

“Ese dinero puede ser utilizado para más maestros, terapistas o ayudantes”, expresó Lourdes, quien pidió no revelar su apellido.

Agregó que hace unos días su hija, quien tiene síndrome de Down y cursa el cuarto año, se quedó sin clases por casi una semana después de que estuvo en cuarentena por haber estado en riesgo de contagio de covid-19.

“Estuve pidiendo ayuda en la escuela y me dijeron que no pueden mandar a un maestro porque nadie se quiere contagiar y ella perdió clases”, dijo Lourdes, reside en el sur de Los Ángeles. “Lo que pasa es que el distrito recibe más dinero por los niños especiales, pero no les dan la ayuda necesaria”.

Ella pidió encarecidamente a los representantes del distrito que si quieren hacer cambios, inicien por atender a los niños, incluyendo cuando se quedan en cuarentena.

La madre cree que es injusto excluir a los alumnos de las clases mientras intentan mantenerse seguros y cuidar a sus compañeros.

“Queremos que sean sus mismos maestros los que les enseñen y no ese otro programa [City of Angels] porque yo he escuchado que no está funcionando”, dijo Lourdes.

Alemán subrayó que lo más justo a corto plazo sería que el distrito responda a las necesidades de los padres. Hace poco enviaron una carta comentando estas preocupaciones a la Junta Directiva, pero no han recibido respuesta.

El plan

City of Angels es la escuela de estudio independiente del LAUSD. Desde agosto hasta diciembre de 2021, la inscripción de City of Angels aumentó a más de 16,000 estudiantes, mientras que en un año típico, la inscripción tradicional era de aproximadamente 1,800 alumnos.

El LAUSD indicó que antes de abrir las escuelas en agosto del 2022, el personal utilizará los aportes de la comunidad para establecer las nuevas escuelas. El personal contratará y capacitará a maestros en modelos de aprendizaje combinado y metodologías de aprendizaje personalizadas.

Agregaron que también trabajarán para implementar las prácticas que consideran son exitosas del programa de aprendizaje en línea City of Angels, así como de otros distritos escolares y universidades.