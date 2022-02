Los Rams acogen como familia a taquería latina

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Poco antes de que llegara la pandemia, a Cecilia Miranda se le ocurrió agregarle a su restaurante LAX Tacos, en Inglewood, una ventanilla para llevar comida (tipo drive thru). La idea terminó siendo un éxito entre su clientela.



Hoy, reconoce que esta pequeña ventanilla fue también la que los salvó durante la crisis económica que causó el covid-19 a principios del 2020, cuando cientos de negocios empezaron a tambalearse.



Mientras muchos negocios tuvieron que cerrar, aquellos que ofrecían comida para llevar y los que tenían una ventanilla drive thru lograron mantener a flote.



Cecilia estima que sus ventas solo bajaron en un 20% y que gracias a esto pudieron mantener la nómina completa con sus 14 empleados.



“No queríamos despedir a nadie. Sabíamos que también ellos necesitaban [el empleo] y los que trabajan aquí son como de la familia”, contó Cecilia. “Yo solo pensaba, ‘esto también va a pasar’”.

El equipo de cocineros de LAX Tacos. (Jacqueline García/La Opinión)

Un ‘empujoncito’

Cecilia dijo que poco después de que comenzó la pandemia llegaron rumores de que los Rams querían patrocinar a ciertos negocios mientras avanzaba la construcción del SoFi Stadium en la ciudad de Inglewood -donde este domingo 13 de febrero se jugará el SuperBowl justamente entre los Rams de Los Ángeles y los Bengals, de Cinncinati.



Entre sonrisas, aceptó que en ese entonces no sabían mucho de futbol americano ya que en la familia eran más fanáticos del futbol soccer. En parte, agrega que eso fue beneficioso ya que no fue difícil escoger su nuevo equipo de la NFL favorito.



“Luego, luego nos hicimos fans y nos sentimos muy bendecidos que este equipo nos haya escogido”, dijo Cecilia.



En 2020, los Rams lanzaron la iniciativa para que pequeñas empresas seleccionadas fueran certificadas como #RamsHouse (parte de la casa/familia Rams) y recibieran ayuda económica de diferentes formas, ya sea directo al negocio o mediante compras y certificados de regalos. Hasta el momento los Rams tienen 34 pequeños negocios certificados como #RamsHouse.



El programa ha apoyado a las pequeñas empresas afiliadas a los Rams dentro de múltiples industrias con marketing, medios, promoción, entre otros.



Cecilia dijo que para el 13 de febrero tienen planeado abrir en el mismo horario, de 9:00 a.m., a medianoche,; no obstante, contarán con un plato especial “el Game Day tray”, una charola mediana o grande de papas fritas o de nachos con carne asada.



Los clientes podrán ordenarla y recogerla en la ventanilla para sus fiestas o comerla en el restaurante donde tendrá un televisor adentro y el radio prendido afuera para que los fanáticos disfruten del juego.

El restaurante LAX Tacos esta certificado como #RamsHouse. (Suministrada)

Legado familiar

Lisa Miranda, hermana de Cecilia, recuerda que cuando tenía 7 años y durante las vacaciones, se iba a la taquería de sus papás, en la ciudad de Inglewood, para trabajar.



“Me acuerdo que los bolillos para las tortas los compraban de un negocio familiar aquí cerca y me gustaba mucho cómo olían, a mí me tocaba ponerles la mayonesa”, contó la joven de 32 años. “También servía las horchatas y limpiaba los bancos donde se sentaba la gente a comer”.



Ahora ella y su hermana Cecilia Miranda son quienes llevan las riendas del restaurante Tacos LAX.

Cecilia, de 44 años, contó que sus padres, Jesús y Sonia, son de origen mexicano y aunque ya que se conocían de su natal estado de Michoacán fue hasta que llegaron a Los Ángeles que se reencontraron y se casaron.



Se establecieron en la ciudad de Inglewood y don Jesús trabajaba en una empacadora de carne mientras que Sonia se encargaba del hogar y los cuatro hijos.



“Pero mi mamá ya estaba cansada de ver a mi papá cansado de tanto trabajar todo el tiempo”, dijo Cecilia.



Su madre tenía una sazón exquisita para la comida casera y decidió que ayudaría en el hogar. Así que le pidió a Jesús que le comprara una lonchera. Comenzaron vendiendo cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y unos años después vieron un local disponible. Se trata del lugar donde han estado hasta ahora en el 543 W. Arbor Vitae Street.



Al igual que su hermana, Cecilia recuerda que sus años de niñez y adolescencia los pasó de la escuela a la taquería. Al salir de la escuela se encargaba de hacer su tarea y eventualmente se ponía a trabajar en la caja registradora.



El trabajo de familia era algo que a los Miranda se les daba muy natural.



Al paso de los años los padres de Cecilia compraron una casa en South Gate y abrieron otro restaurante en dicha ciudad, al noreste de Los Ángeles. Ese negocio lo supervisa el hermano menor de Cecilia.



Confiesa que al ver el negocio que continúa creciendo se enorgullece de saber que sus padres, hoy de 72 y 69 años, desde muy jóvenes fueron un gran equipo.



“Mi papá era muy activo como empresario y mi mamá en la cocina”, dijo Cecilia.



Por su parte, Lisa dijo que es un orgullo seguir el legado de sus padres. “Tenemos muchos de sus valores y me da mucho gusto saber que podemos seguir creciendo algo por lo que ellos se sacrificaron”.