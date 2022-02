Por qué ley para proteger a inmigrantes indocumentados propuesta por republicana en el Congreso podría “estar muerta”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los procesos legislativos requieren un impulso de los proyectos de ley por parte de los líderes de las bancadas en ambas cámaras, de lo contrario, un plan en particular puede ser una buena idea, pero no una realidad sin el respaldo correspondiente para avanzar en votación.

Este martes, la representante republicana María Elvira Salazar (Florida) presentó un proyecto de ley que ayudaría a proteger a inmigrantes indocumentados, pero después de 10 años de trabajar en el país y pagar $1,000 dólares anuales.

Su propuesta, patrocinada por otros cuatro legisladores republicanos, también busca que haya una mayor vigilancia en la frontera con México.

Sin embargo, el plan parece “nacer muerto”, debido a que el líder republicano en esa Cámara, Kevin McCarthy, se ha expresado en contra de cualquier tipo de amnistía para inmigrantes indocumentados, postura que reforzó en medio de las negociaciones de demócratas para una posible reforma migratoria.

Apenas el 10 de enero de este año, McCarthy ofreció una entrevista a Breitbart News, donde confió en que los republicanos recuperen la mayoría en la Cámara en las elecciones de noviembre y, entonces, el siguiente año él podría ser lider de la bancada.

En ese escenario, el portal de derecha preguntó al republicano si apoyaría una amnistía para indocumentados.

“Sabemos, ante todo, que una de nuestras mayores fortalezas es el estado de derecho, por lo que debe tener un sistema de inmigración basado en el estado de derecho”, insistió. “Tienes que asegurar la frontera. El sistema de inmigración está roto y lo vamos a arreglar”.

Luego el portal preguntó a McCarthy si se comprometía a “no considerar ninguna amnistía” a indocumentados bajo su liderazgo.

“Sí”, dijo sobre rechazar cualquier protección a estos inmigrantes.

“Es un proyecto de ley que está muerto al llegar dada la promesa de ‘no amnistía’ de Kevin McCarthy si se convierte en presidente de la Cámara”, destacó la organización America’s Voice. “El proyecto de ley del representante Salazar está muerto al llegar y estar diseñado como hacer visible [a la republicana], no como una propuesta real”.

El “programa de dignidad” que impulsa la legisladora Salazar establece que los indocumentados que han vivido al menos cinco años en Estados Unidos podrían trabajar legalmente, pero deberán pagar $1,000 dólares anuales a un fondo de capacitación para trabajadores estadounidenses.

Al paso de 10 años bajo ese programa, los indocumentados podrían ser elegibles para un “programa de redención”, que los pondría en condición de obtener una ‘green card’, pero tras educación cívica y servicio comunitario, luego podrían ser contemplados para la naturalización.

“Si has estado aquí en este país por más de cinco años, has estado trabajando, has estado pagando impuestos, no has cometido ningún delito, entonces puedes salir de las sombras y vivir una vida digna”, dijo Salazar durante una conferencia de prensa el martes.

El proyecto contempla otros beneficios, como permitir a los ‘dreamers’ aplicar por una ‘green card’.

Además de un refuerzo en la vigilancia fronteriza, la norma propone exigir el uso nacional de E-Verify, el sistema electrónico del gobierno para verificar que los empleados estén legalmente autorizados para trabajar en EE.UU., además de aumentar las sanciones por cruzar la frontera sin documentos.