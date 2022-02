Residentes de Inglewood: entre la fiesta y el caos del SuperBowl

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este año los Rams estará en el Super Bowl, un evento que para doblar la alegría de los fanáticos se juega en casa -en el Sofi Stadium de la ciudad de Inflewood.



La algarabía no solo se ve en los seguidores de este equipo de futbol americano sino también en los dueños de negocios y ambulantes que esperan aumentar sus ventas y en la industria hotelera, que espera a cientos de personas que vienen de otros estados a Los Ángeles para el magno evento. En ingreso extra que trae el juego también va para aquellos que alquilarán habitaciones y casas como Airbnb para que los visitantes puedan pasar la noche.



No obstante, no todo es felicidad. También están los vecinos del estadio que tendrán que lidiar con cierre de calles, embotellamientos, aumento en la seguridad, entre otros.



Uno de ellos es don Israel, quien este martes sentado afuera de su casa confesó que le será difícil lidiar con las “excesivas” restricciones que tendrá en su vecindario este fin de semana.



Esto se debe a que vive a menos de una cuadra de distancia del SoFi Stadium, que será la sede del Super Bowl este domingo 13 de febrero.



Se espera que lleguen miles de fanáticos, muchos de los cuales han pagado miles de dólares para entrar a ver el juego final de la temporada entre los Rams de Los Ángeles y los Bengals de Cincinnati.



“Ya me imagino cómo va a estar”, dijo Israel añadiendo que el último juego de los Rams contra los 49ers, el pasado 30 de enero, causó un caos en el vecindario habitado principalmente por latinos y afroamericanos.



“Aquí enfrente cerraron la calle y solo los camiones grandotes llegaron a estacionarse por horas esperando a que saliera la gente”, indicó refiriéndose a los autobuses chárter que usualmente son rentados para llevar a grupos de personas a algún lugar.



El residente, que vive cerca del este de la calle Buckthorn y la avenida Praire Avenue, dijo que ya tiene mentalizado el hecho de que este domingo mientras miles celebrarán el juego, él y sus vecinos estarán presos dentro de sus hogares.



A una cuadra, un par de trabajadores almorzaban sobre la acera. Ambos dijeron que llegaron a trabajar al estadio pero reconocen que desde este momento la transportación es caótica.



Además, agregaron que ninguno de ellos irá al juego, ya que no pueden costear un boleto -cuyo precio más baratos está arriba de los $4,000 y suben hasta más de $55,000 más impuestos. El estacionamiento varía de $386 hasta más de $6,000.



“Ese es el juego para los ricos”, dijo uno de los trabajadores, quien tampoco quizo dar su nombre.

Calles cerradas



El Super Bowl LVI será el primer campeonato de futbol profesional que se jugará en el condado de Los Ángeles en casi 30 años.



La Ciudad de Inglewood aseguró que ha trabajado mano a mano con el Estadio Sofi y el comité anfitrión del Super Bowl de la NFL para maximizar la experiencia de los fanáticos y minimizar la interrupción del vecindario.



En un comunicado aseguraron que los cierres de las calles en los vecindarios cercanos serán mínimos y sólo ayudarán a acelerar el tránsito hacia y desde el estadio.



El alcalde de Inglewood, James T. Butts, mencionó que es la primera vez que se lleva a cabo el Super Bowl en la ciudad de Inglewood, y están encantados de que se ponga a su ciudad en el ojo mundial.



“Organizar un evento de primer nivel como el Super Bowl es un honor y para el que estamos bien preparados… Nos hemos centrado mucho en asegurarnos de que este evento sea una experiencia positiva tanto para los residentes como para las partes interesadas”.



La ciudad indicó que un número significativo de quienes tienen boletos viajará al evento en autobuses en lugar de vehículos individuales por lo que se prevé que el volumen de vehículos sea menor que durante los eventos programados regularmente en el SoFi Stadium.



Y mientras algunos residentes se preguntan si podrán rentar sus estacionamientos de sus hogares para hacer un poco de dinero el día del Super Bowl el alcalde dijo que eso no será posible. En entrevista con Fox11 dijo que permiten que los negocios comerciales adyacentes renten sus estacionamientos pero para mantener la integridad del vecindario y debido a que no hay control en las calles los residentes no pueden rentar sus entradas para autos.

Cuidado con Airbnb

El Super Bowl atrae a millones de personas cada año, y cuando los Cincinnati Bengals ganaron un lugar en el juego, sus fanáticos dirigieron su atención a Airbnb con la esperanza de encontrar lugares para quedarse en el área de Los Ángeles, según datos publicados el martes.



Según Airbnb, las búsquedas de reservas en Los Ángeles por parte de huéspedes de Ohio aumentaron en más de un 2,000% el 31 de enero, el día después de que los Cincinnati Bengals ganaran el juego de campeonato de la AFC y obtuvieran un lugar en el Super Bowl.



Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2021, los nuevos anfitriones de Airbnb en California ganaron más de $89 millones.



Si bien alquilar un espacio para invitados de fuera de la ciudad puede parecer una forma rápida de ganar dinero, la oficina del fiscal de la Ciudad de Los Ángeles advirtió esta semana que hay reglas a seguir.



La oficina señaló que el código municipal hace que sea “ilegal enumerar o alquilar una propiedad de alquiler a corto plazo (por un período de 30 días o menos) sin un permiso válido de vivienda compartida emitido por la ciudad”.



La oficina del fiscal de la Ciudad advirtió a los residentes que es posible que no estén alquilando casas o habitaciones, pero que planean organizar fiestas del Super Bowl.



La oficina describió las reglas que rigen las fiestas ruidosas, y señaló que tales reuniones pueden considerarse una molestia pública si se produce una conducta ruidosa o indisciplinada, “como embriaguez pública, obstrucción de calles, posesión y servicio de alcohol a menores, venta o servicio de alcohol sin licencia, orinar en la vía pública”.



Los códigos de la ciudad también prohíben “ruidos fuertes, que interfieren con la tranquilidad de alguien en un grado irrazonable’’, incluyendo los ruidos fuertes de instrumentos musicales, estéreos u otros dispositivos amplificados.

Para conocer una lista de las calles cerradas visite: cityofinglewood.org/superbowl