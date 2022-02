Agenda de eventos: fin de semana del amor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lucha de amor

El show de variedades Lucha VaVoom, que incluye lucha libre mexicana, burlesque y comedia, regresa al teatro The Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles) con una celebración para el Día de San Valentín. Bajo el título de Amor Impossible, el show marca el regreso de este espectáculo a los escenarios luego de una pausa de dos años debido al coronavirus. Participan luchadores como Magno, Extreme Tiger, Dr. Maldad y Chupacabra; también bailarinas de burlesque y acróbatas, entre ellas Lou Lou la Duchesse de Rière (en la foto) y Veronica Yune y Miss Magnolia. Solo mayores de 21 años. Viernes y sábado 8 pm. Boletos $45 a $60. Informes luchavavoom.com.

Foto: Cortesía

Teatro musical

Antes de que Dorothy, del Mago de Oz, entrara en la escena, habían pasado muchas, pero muchas cosas. Esta es a grandes rasgos la historia de Wicked, el musical que se podrá ver a partir de este fin de semana en el Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa). La historia cuenta que mucho antes de que la niña de Kansas llegara a Munchkinland, dos niñas se conocieron en la tierra de Oz, una de ellas con piel color esmeralda, la otra con de piel blanca. Cómo una se convirtió en bruja maléfica es lo que desvela este musical. Martes a viernes 7:30 pm; sábado 2 y 7:30 pm, y domingo 1 y 6:30 pm. Boletos $44.75 a $194.74. Informes scfta.org.

Foto: Cortesía

Relato en el Everest

La exhibición Everest: Ascent to Glory combina fotografías, películas y artefactos de cinco expediciones de los primeros intentos y las primeras llegadas a la colosal montaña que los tibetanos llaman “La madre de las diosas del mundo”. La muestra, realizada en colaboración con la Royal Geographical Society de Londres en el museo Bowers (2002 N. Main St., Santa Ana), incluye más de 20 objetos originales y 60 fotografías de la ilustre historia del Everest que reflejan los triunfos y tragedias entrelazadas en esta montaña. Del viernes al 28 de agosto. Abierto todos los días excepto los lunes. Boletos $12 a $15; menores de 12 años gratis. Informes bowers.org.

Foto: Cortesía

Mardi Gras en SeaWorld

La fiesta, comida y fanfarria de Nueva Orleans llegó a SeaWorld San Diego (500 SeaWorld Dr., San Diego) con el evento de Mardi Gras que este año es totalmente nuevo. La celebración incluye música en vivo, decoración especial, dos desfiles diarios, coloridos trajes, música de DJ, entusiastas artistas y actividades y juegos para los niños. Los visitantes también pueden probar el nuevo menú inspirado en la cocina criolla y cajún. Todos los sábados y domingos de febrero. Boletos desde $64.99. Informes seaworld.com.

Foto: SeaWorld

Cine familiar

Un adolescente de Nueva York, Miles Morales, se convierte en el nuevo Spider-Man y une fuerzas con un equipo completo de Spider-Men –incluyendo a Spider-Gwen, Spider-Man Noir y Spider-Ham–, en la cinta Spider-Man: Into the Spider-Verse, que presenta este fin de semana el museo Academy (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) dentro su programa Family matinee. Sábado 11 am en el Ted Mann Theater. Boletos $5. Informes academymuseum.org.

Foto: Sony Movies

Nueva exhibición

Una de las piezas más importantes de la Era de la Ilustración, “An Experiment on a Bird in the Air Pump” (1768), de Joseph Wright of Derby, se exhibirá en el Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino) a partir de este fin de semana. Será parte de la instalación “Science and the Sublime: A Masterpiece by Joseph Wright of Derby”. La monumental pintura de 6 por 8 pies es un préstamo de la National Gallery in London, donde es una de las obras más populares. Del sábado al 30 de mayo. De 10 am a 5 pm, excepto martes. Boletos $13 a $29. Informes huntington.org.

Foto: Huntington Museum

Tributo a la historia negra

Para celebrar el Mes de la Historia Negra, el Disneyland Resort (1313 Disneyland Dr., Anaheim) presenta Soulfully, una serie de eventos que rinden tributo a la herencia y cultura negras. Los visitantes podrán conocer y disfrutar de esta cultura a través de música, gastronomía, arte y otras expresiones creativas. Entre los actos musicales hay shows en vivo de R&B, góspel, jazz y otros ritmos en varias locaciones del resort. El arte de artistas negros también se puede admirar en varios puntos del resort, como en los parques y en el Downtown Disney District . Soulfully se efectúa durante y después del mes de febrero. Informes disneyland.com.

Foto: Disneyland Resort

Música indie

La cantante Silvana Estrada es la joya de música indie más reciente que ha dado México al mundo. Su álbum debut, “Marchita”, que estrenó hace unas semanas, ha recibido halagadoras reseñas de importantes medios en inglés y en español en Estados Unidos. Ahora se embarca en su primera gira en solitario y llegará este fin de semana a Los Angeles, donde dará un concierto en el teatro The Paramount (2708 E. Cesar E. Chavez Ave., Los Angeles). Doris Anahí, una cantante que también comienza su carrera, abrirá el show. Boletos agotados. Informes paramountla.com.

Foto: Cortesía

Jazz en el Soraya

La intérprete Gretchen Parlato, considerada una de las voces más acarameladas del jazz, será parte del Festival Jazz at Naz que se lleva a cabo en el teatro Soraya (18111 Nordhoff St., Northridge). La compositora y vocalista estará acompañada en el escenario por Gerald Clayton en un show que tendrá sabor de jazz brasileño. Viernes 18 de febrero 8 pm. Boletos desde $41. Informes (818) 677-3000 y soraya.org.