Encuentra el mejor colchón para tu estatura y forma de dormir

Encontrar el colchón adecuado se reduce a tu estatura y la forma en que duermes (es decir, boca arriba o de lado). Pero con tantas opciones en el mercado hoy en día, puede ser difícil encontrar un colchón que satisfaga tus necesidades y las de tu pareja, si no duermes solo.

“Muchos colchones afirman tener materiales y diseño de alta calidad y puede ser que los fabricantes gasten mucho en publicidad, pero ¿es el colchón adecuado para ti?”, se pregunta Christopher Regan, que supervisa las pruebas de colchones de Consumer Rerports.

En nuestras pruebas de soporte para las personas que duermen boca arriba, utilizamos personas de estatura pequeña y grande. Los técnicos de las pruebas hacen gráficas de 36 puntos a lo largo de la columna vertebral utilizando sensores de desplazamiento para medir la distancia física entre la espalda y el colchón, para analizar si un colchón mantiene la curva natural de la columna vertebral.

Para la puntuación de los colchones para las personas que duermen de lado, observamos varios puntos a lo largo de la columna vertebral de cada persona y medimos cuánto se alejan de una línea recta. Para que un modelo de prueba obtenga una buena puntuación, los puntos deben permanecer bastante paralelos a la superficie del colchón.

Hacemos un promedio de los resultados de las pruebas en las personas de estatura pequeña y grande para obtener una puntuación para las personas de estatura media. Un colchón que tiene un gran soporte para una persona pequeña que duerme boca arriba podría no funcionar para una persona que duerme boca arriba pero que es más alta.

Y aunque nuestras calificaciones científicas de soporte son un buen indicador de lo bien que se puede dormir en un colchón, también proporcionamos calificaciones de comodidad y satisfacción que provienen de personas que realmente han usado estos colchones, en algunos casos hasta por 10 años. Nuestras nuevas calificaciones de comodidad y satisfacción del propietario se basan en datos de encuestas recientes sobre las experiencias de los miembros de CR con más de 74,000 colchones comprados en la última década. Pedimos a los miembros que calificaran la comodidad de su colchón, y utilizamos los datos para generar calificaciones por marca y tipo de colchón. La satisfacción de los propietarios se basa en el juicio general de los miembros sobre factores como la firmeza/blandura, el valor, la calidad del sueño, etc.

Los colchones de resortes, hule espuma y aire ajustable que se muestran a continuación y que han pasado nuestras pruebas con éxito son de marcas como Avocado, Casper, Essentia, Saatva y Sleep Number. Para ver una gama más amplia de los más de 200 colchones que hemos probado, echa un vistazo a nuestras calificaciones completas de colchones y consulta nuestra guía de compra de colchones mientras compras.

Consejos para comprar un colchón

¿Das vuelta en la cama toda la noche? Tal vez sea el momento de comprar un nuevo colchón. En el programa de televisión “Consumer 101“, el experto de CR, Chris Regan, comparte consejos sobre lo que hay que tener en cuenta al comprar un colchón.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.