Julia Fox se niega a involucrarse en la guerra entre Kanye West y Kim Kardashian

La actriz Julia Fox, nueva novia de Kanye West, se niega a tomar parte o implicarse indirectamente en la cruenta guerra verbal que el rapper mantiene con su ex esposa Kim Kardashian. De hecho, en su última intervención radiofónica aseguró que no siente “celos” de ningún tipo por la celebridad, a pesar de que todavía puedan quedarle algunos “sentimientos residuales” cuya naturaleza no quiso especificar.

“No, no, de verdad. Escucha. Estoy segura de que todavía quedan sentimientos residuales. Es normal, es humano. Y también sé que [Kanye] está conmigo ahora. Eso es lo único que importa”, señaló Julia a su paso por el podcast “Call her daddy”, justo antes de reconocer que, al menos hasta hace poco, solía vestir prendas muy similares o incluso inspiradas en las de Kardashian.

“Hemos tenido looks similares, y yo lo sabía cuando los llevaba, sabía que Kim los había lucido antes. Pero me parecía algo bueno el hecho de que ella ya los hubiera llevado”, confesó, para después expresar su malestar por la manera en que siempre tratan de buscarse rivalidades artificiales entre las mujeres.

“Es desafortunado cuando a las mujeres se les enfrenta. Obviamente estamos hablando de diez años de relación entre ellos y yo no pienso salirme de mi línea y empezar a hablar de cosas que no me conciernen“, apuntó Fox para concluir el asunto y poner de manifiesto que ella sólo está centrada en su historia de amor y en el sinfín de satisfacciones que se desprenden de su relación sentimental con Kanye, quien está genuinamente interesado en que Julia “exprima su máximo potencial” a todos los niveles.

