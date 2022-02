Beijing 2022 | Kamila Valieva: las dudas y la polémica por el escándalo del positivo de la joven patinadora rusa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Rusia. Dopaje. Estas dos palabras suenan bastante mal por sí solas.

Rusia. Un caso de sospecha de dopaje anunciado en unos Juegos Olímpicos donde el país ya está sancionado por dopaje. Una niña involucrada.

¿Puede sonar peor?

La revelación de que la patinadora artística de 15 años Kamila Valieva dio positivo en una prueba de dopaje antes de Pekín 2022 ha ensombrecido los Juegos, alejando la atención del deporte y poniéndola una vez más sobre un tema oscuro que simplemente no desaparecerá.

Ahora hay dudas sobre los plazos relacionados con este asunto, un caso legal en curso, incertidumbre sobre las medallas ganadas, y eso sin siquiera considerar el daño más amplio a la credibilidad de las medidas antidopaje y el bienestar de una atleta joven.

Entonces ¿cómo hemos llegado aquí y qué sucede después?

¿Por qué hay rusos en los Juegos? ¿No se supone que su participación debería estar prohibida?

En Tokio 2020 y Pekín 2022, a los rusos se les permitió competir bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso (ROC, por sus siglas en inglés) si podían demostrar que no estaban contaminados por el escándalo de dopaje que llevó a que el país fuera excluido de los eventos deportivos internacionales.

Una investigación sobre las revelaciones que surgieron en 2014 descubrió que el país había operado un programa de dopaje patrocinado por el Estado.

La delegación del ROC en Pekín es la tercera más grande en los Juegos, con 212 atletas.

Reuters Valieva fue la primera patinadora en lograr un salto cuádruple en una competencia.

Los atletas rusos han ganado 11 medallas aquí, pero, según los términos de su participación, no escuchan su himno, no ven izar su bandera cuando están en el podio y no deben usar ninguna bandera rusa en su ropa.

En los Juegos de Tokio 2020, los atletas rusos se enfrentaron a la reacción violenta de otros competidores que creían que no deberían estar en ese evento debido al historial de dopaje del país.

Después de la revelación el viernes de otra prueba antidopaje rusa positiva, gran parte de la reacción en las redes sociales planteó exactamente este punto.

Primero un escándalo de dopaje patrocinado por el Estado, ahora una niña

El hecho de que Valieva sea una niña es lo que hace que esta prueba de dopaje positiva sea particularmente impactante.

“Kamila Valieva es una niña y una niña prodigio, cuyas actuaciones extremadamente difíciles y su gracia encantaron al mundo entero, y tiene tan solo 15 años. Una menor, que depende de los adultos y no tiene la culpa aquí”, escribió la doble campeona olímpica Katarina Witt en un emotivo posteo de Facebook.

“Es una pena, y los adultos responsables deberían ser excluidos del deporte para siempre”.

Valieva dio positivo por trimetazidina, que se usa en la prevención de ataques de angina, pero está en la lista prohibida porque está clasificada como un modulador metabólico cardíaco y se ha demostrado que mejora la eficiencia física.

Reuters La prueba de Kamila Valieva dio positiva por trimetazidina, que se usa en la prevención de ataques de angina.

El exdirector adjunto de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) Rob Koehler dijo que hay tres organizaciones culpables del resultado positivo de Valieva: la AMA, el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS).

“Al no vetar a Rusia durante cuatro años, no había necesidad ni deseo de un cambio cultural por parte de las autoridades rusas. Al permitirle a Rusia un pase libre, estas organizaciones han defraudado severamente a todos los atletas rusos porque es como si no hubiese pasado nada”, dijo.

“Los atletas en Rusia merecían un cambio cultural, merecían el derecho a tener la oportunidad de competir limpio. En cambio, la AMA, el COI y el CAS favorecieron el poder y la influencia del deporte ruso sobre el deporte limpio”.

De “perfecta” a “fallida” en los titulares

Valieva llegó a Pekín con la apuesta por el oro y enseguida apareció en los titulares mundiales al convertirse en la primera patinadora en realizar un salto cuádruple en unos Juegos Olímpicos.

Desde que hizo su debut en octubre pasado, la joven ha establecido una serie de récords mundiales de puntuación con rutinas altamente técnicas pero también estéticamente hermosas y estaba lista para ser la estrella de uno de los países más dominantes de este deporte.

Reuters La actuación de Valieva fue calificada por los críticos de impecable.

Se presentó en el escenario olímpico el pasado lunes en el evento por equipos con un programa corto que estuvo apenas por debajo de su propio puntaje récord mundial, y en el patinaje libre al día siguiente incluso consiguió no solo uno, sino dos saltos cuádruples.

Los comentaristas calificaron sus actuaciones como “impecables” y predijeron que estaría en muchos más titulares en estos Juegos.

Fue así, pero no del tipo que esperaban.

¿Qué pasó en el escándalo de dopaje ruso?

En 2014, salieron a la luz las revelaciones de un escándalo de dopaje, lo que eventualmente condujo a un informe en 2016 que encontró que Rusia había operado un programa de dopaje patrocinado por el Estado durante cuatro años en la “gran mayoría” de los deportes olímpicos de verano e invierno.

EPA Rusia niega tener un programa de dopaje patrocinado por el Estado, pero ha reconocido algunas deficiencias en la implementación de las normas antidopaje.

Eso incluyó la manipulación de las pruebas en los Juegos de Invierno de Sochi 2014, donde como anfitriones los rusos terminaron en lo más alto de la tabla de medallas.

En los Juegos Olímpicos de Río 2016, los rusos compitieron en una variedad de deportes, pero los atletas de pista y campo fueron vetados, mientras que en los Juegos de Invierno de Pyeongchang 2018, los atletas sin antecedentes de dopaje pudieron competir bajo el nombre de Atleta Olímpico de Rusia.

En 2019, Rusia recibió de la AMA una prohibición de participar en todos los eventos deportivos importantes por cuatro años, después de que declarara que la Agencia Antidopaje de Rusia (Rusada) no cumplía con las reglas tras haber manipulado los datos de laboratorio entregados a los investigadores.

Esa prohibición fue luego reducida a dos años por el CAS y expira en diciembre.

Antes de Pekín 2022, el presidente de la AMA, Witold Banka, advirtió a Rusia que no debería asumir que las sanciones se levantarían automáticamente al agotarse la suspensión en diciembre y dijo: “Al final del año, tendremos que decir ‘sí, Rusada puede cumplir’. No es el final de este proceso. Es demasiado pronto para decir definitivamente que cumplen [con las reglas]”.

Rusia niega tener un programa de dopaje patrocinado por el Estado, pero ha reconocido algunas deficiencias en la implementación de las normas antidopaje.

¿Qué pasará ahora?

El problema inmediato es qué sucede con el caso de Valieva en sí, aunque debería haber una resolución sobre el tema antes de que ella compita el 15 de febrero en el evento femenino.

El COI y la Unión Internacional de Patinaje han apelado al CAS en contra de la decisión de Rusada de levantar la suspensión provisional que le había impuesto al conocer el resultado positivo el martes.

EPA Antes de que Valieva vuelva a competir el 15 de febrero, se deberá tomar una decisión sobre su caso.

Rusada inicialmente suspendió a Valieva antes de que ella apelara la decisión.

También está el tema de las medallas de la prueba por equipos de patinaje artístico, que aún están por entregarse. Los rusos llegaron primero, pero Estados Unidos, segundo clasificado, se preguntará si están a punto de obtener una medalla de oro.

El Comité Olímpico Ruso dijo que “tomaría medidas integrales para proteger los derechos e intereses de los miembros del equipo del ROC y preservar la medalla de oro olímpica ganada honestamente”.

También quedan preguntas sin responder sobre por qué tomó tanto tiempo obtener el resultado de la prueba de Valieva: se hizo la prueba el 25 de diciembre y el resultado solo se dio el 8 de febrero, después de ser procesado en un laboratorio de Estocolmo acreditado por la AMA.

“Es una falla catastrófica del sistema permitir que la estrella de los Juegos no tenga el resultado de su muestra en cerca de cinco semanas, y luego se informa [el resultado] el día después de que ganaron el evento por equipos”, dijo el jefe de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, Travis Tygart.

Sin embargo, más allá de estos Juegos, hay preguntas más amplias que deberán responderse, entre ellas, qué debe suceder exactamente para garantizar que las palabras “Rusia” y “dopaje” dejen de aparecer en la misma frase.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.