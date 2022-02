“No tenía ganas de jugar o entrenar, sentía que no valía nada”, el testimonio de un jugador del Espanyol sobre su salud mental

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sergi Darder, jugador del Espanyol de Barcelona y ex del Lyon, habló sobre sus problemas de salud mental que ha vivido en el club español y como ha luchado en los últimos meses.

“En 2020 caí en cuenta y acepté que yo no estaba bien. No voy a utilizar la palabra depresión porque hay personas que están pasando un mal rato, están enfermas, pero yo necesitaba ayuda. Quise ser futbolista, tener una casa, carro, familia, hijos. Lo tenía todo y no era feliz”, señaló el jugador.

Darder explicó que estaba en una situación donde tenía lo que siempre había querido, pero aún así no se sentía feliz en su vida. “Mis amigos trabajan ocho horas al día picando piedra, no tienen plata y son más felices que yo. ¿Qué me pasa?”, contó en ESPN.

“Por un año, mi mamá, mi esposa, mi agente, me decían ‘no estás bien, no te encierres en tu cuarto, sal y busca ayuda’. Yo les decía: ‘¿Qué? ¿Cómo voy a ir a un psicólogo? Estoy bien’. Fue difícil aceptarlo, pero cuando lo hice me di cuenta que no tenía motivación para hacer nada. No tenía ganas de jugar o entrenar. Todo el mundo era mejor que yo, sentía que yo no valía nada. Tenía 26 años y decía: ‘Me quedan 10 años de fútbol, quiero disfrutarlos, aprovecharlos al máximo y no sufrirlos”, comentó el jugador.

Ahora tras asistir a terapia y conocerse mejor, el español relató que empezó nuevamente a disfrutar del fútbol y a mejorar las relaciones con su pareja y su familia.

“Quería recuperar la alegría de vivir. Tenía una mala sesión de entrenamiento y no quería hablar con nadie. Me decían algo y les gritaba. Estaba mal; el fútbol me había dominado demasiado. Me devoraba, me agobiaba. Busqué ayuda”, dijo.

Darder relató que el especialista le ayudó a comunicarse mejor con su familia y a ser receptivo con ellos para mejorar su relación, y no que el español se encerrara en su cuarto como solución a los problemas.

“Mi relación con ellos no estaba rota, era que no hablaba porque me encerraba en mi habitación. Era mi culpa, no de ellos. Así que mi papel era hacernos más felices y él me ayudó a estar más cerca de ellos de nuevo. Cuando empecé a recuperar esa parte de mi vida, pude pasar a un trabajo mental más orientado al fútbol. Pasas de psicólogo a entrenador mental”, dijo.

