La desalación de Poseidón es una estafa tóxica

En la superficie, la desalinización suena como una idea brillante. Pero transformar el agua del océano en algo seguro y potable a gran escala requiere más que una varita mágica.



Requiere cientos de millones de dólares, enormes cantidades de energía y un lugar para descargar el lodo salado creado por el proceso.



La compañía Poseidón, de propiedad extranjera, ha intentado durante más de 15 años representar este sueño imposible en la costa de California. Ahora se han centrado en el condado de Orange, con la promesa de convertir un sitio altamente contaminado en Huntington Beach en una planta de agua.



Pero cuanto más aprendo de este esquema, peor es el sabor que me deja en la boca.



Cuando vi que el gobernador Gavin Newsom se unió para impulsarlo, se me revolvió el estómago. El trato que propone Poseidón no es potable; es venenoso. Ninguno de nosotros debería tragarlo.



El argumento de venta de Poseidón pinta una bonita imagen de sus operaciones. Pero en la realidad, es una declaración de guerra a la ecología marina.



Su succión de entrada masiva destruye millones de criaturas marinas esenciales para el ecosistema costero. Luego arroja miles de galones de desechos hipersalosos al océano.



Su modelo financiero trata a los contribuyentes de la misma manera.



Poseidon afirma ser un innovador destacado que brinda un servicio necesario a los clientes. Pero la compañía es la rama sombría de un conglomerado de propiedad extranjera, cuyo verdadero genio radica en convertir el dinero público en ganancias privadas.



Qué revelador que en lugar de presentar su caso en un debate abierto ante los distritos de agua, los supervisores del condado o directamente a los votantes a través de una medida electoral, la compañía ha buscado furtivamente métodos de canal trasero para desviar sumas extraordinarias de dinero de los contribuyentes.



En los últimos meses, Poseidón supuestamente ha tratado de obtener más de $1,000,000 millones en efectivo de los contribuyentes a través de tres miembros de la Comisión de Asignación de Límite de Deuda de California (CDLAC).



¿Alguna vez has oído hablar de este cuerpo?



Yo tampoco, y ese es el punto. Hasta que leí sobre la oferta de la empresa por mucho dinero, no sabía que la tesorera estatal, Fiona Ma, podría dejar abierta una escapatoria para que una empresa privada de propiedad extranjera se apoderara de cantidades tan enormes del dinero de la gente.



¿Y para qué? La desalinización es la fuente de agua más cara del mundo. Los contribuyentes en el condado de Orange podrían pagar cuatro veces más por galón que otras fuentes de H2O en el sur de California.



Claro, los inversionistas en Poseidón podrían besarse como bandidos, pero ¿dónde deja a la gente normal este arreglo de Robin-Hood al revés?



Los clientes comunes gastarían más dinero de su bolsillo en facturas más altas, incurrirían en más deudas de servicios públicos y enfrentarían un mayor peligro de corte cuando no pueden pagar.



Además de eso, cualquier construcción en el sitio de Huntington Beach en Pacific Coast Highway generaría contaminantes tan nocivos que está catalogado como un punto crítico estatal tóxico, entre el peor 1% de la nación.



¿Quién paga por las lesiones y enfermedades que se derivan de la exposición de los residentes al arsénico, plomo, mercurio, benceno, asbesto y otros compuestos temidos que se transportan por el aire a través del polvo que los vientos costeros transportan tierra adentro?



Los valores de las propiedades en Huntington Beach también podrían verse afectados.



Las personas mayores como yo tenemos que mantener la guardia sobre las estafas. Ya sean llamadas telefónicas, correos electrónicos o incluso golpes en la puerta, aquellos que buscan jugar con nuestro miedo, nuestro parentesco con los vulnerables o nuestras esperanzas para la próxima generación para tomar nuestro dinero pueden ser inteligentes en su engaño.



El argumento de venta de Poseidón y su ejército de cabilderos para obtener el dinero y obtener la aprobación de esta planta desalinizadora hace sonar mis alarmas.



Como inmigrante, estoy acostumbrada a corregir a las personas que me escuchan hablar con acento en las reuniones y asumen que por eso no entiendo lo que sucede a mi alrededor.



Como madre y abuela, he escuchado muchas excusas a lo largo de los años y he aprendido a presionar por la verdad.



Lo que me molesta de Poseidón es que su campaña parece tratarme a mí y a otros californianos como crédulos.



Debemos demostrarles que NO lo somos, y decirle al gobernador, al tesorero del estado y a cualquiera que tenga una pizca de opinión sobre este plan que detenga esta estafa mientras podamos.



(*) Linda Perez es ex-presidenta de su unión e interesada en el medio ambiente y en los derechos de seguro de salud gratis para todos. Delegada elegida del partido democrático del condado Los Ángeles, ella reside en Hollywood desde hace más de 40 años.