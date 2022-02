Achraf Hakimi: “el Madrid no quiso apostar tanto por mí como otros clubes, y creo que estos clubes no se equivocaron

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hakimi Achraf, actual lateral del PSG y ex jugador del Real Madrid, se ha convertido en uno de los mejores laterales del mundo y ha brillado en su nueva etapa con el París Saint Germain. El jugador reveló en una entrevista previa el enfrentamiento contra el Madrid en Champions que el equipo no apostó por él, como sí lo hicieron otros equipos.

“Cuando me marché al Dortmund me fui cedido y jugué dos grandes temporadas y tenía que volver y decidir. Ahí el Madrid creo que seguía sin apostar por mí aunque podría seguir jugando a un gran nivel. Y luego cuando me marché al Inter traspasado había también una opción de compra del Madrid y tampoco la ejecutó, así que creo que el Madrid no quiso apostar tanto por mí como otros clubes. Y estoy contento porque creo que estos clubes no se equivocaron al apostar por mí”, dijo el marroquí en entrevista para Marca.

A pesar de que el jugador viste la camiseta del equipo parisino, no negó que guarda en su corazón al Real Madrid, que fue el equipo con el cual creció y que le dio su primera oportunidad en el fútbol profesional.

“Es un partido bonito de jugar y como sabes es un equipo que tengo en el corazón por todo lo que me ha dado, me ha hecho como persona y como jugador, y me ha hecho aprender. Vamos a preparar muy bien el partido”, dijo.

Achraf afirma que jugar junto a Messi, Neymar y Mbappé ha sido increíble, pero el jugador que más admira en el campo ha sido el italiano Marco Verratti por su capacidad jugando en el medio del campo y que nadie le puede quitar la pelota al campeón de Europa con la selección italiana.

“Es normal que te sorprendan jugadores como Messi, Neymar o Mbappé, pero a mí la verdad quien me ha sorprendido en concreto, aunque ya le conocía, es Marco Verratti. Verlo en persona, entrenar con él, es saber que aunque tenga presión está tranquilo. Aguanta la pelota, es imposible quitarle el balón. La calidad que tienen los de arriba es evidente, pero ver en persona a Marco es un gusto”, comentó.

El jugador también admitió que tiene una buena amistad con el francés Kylian Mbappé y afirmó que le desea lo mejor en su carrera y en su vida, y aún le quedan varios meses jugando juntos antes de una posible marcha al Real Madrid en verano.

“La verdad que me llevo muy bien con él, hemos congeniado muy bien desde el primer día. La edad también hace porque tenemos muchas cosas que ver y hacer en las que coincidimos. Vamos a ver qué pasa, yo le deseo lo mejor en su carrera y en su vida, y él ya decidirá. Vamos a disfrutar de él que aún nos quedan varios meses juntos y luego vamos a ver qué pasa”, relató.

