El café, el té y otras bebidas calientes pueden hacer algo más que calentarte

Ya sea que estés en una cafetería con un amigo, hagas una parada rápida en una tienda de conveniencia para comprar un café, o simplemente estés sentado en la cocina de tu casa, disfrutar de una bebida caliente puede hacer más soportable incluso el clima más frío. Pero no todas las bebidas calientes ofrecen los mismos beneficios para la salud. Aquí te decimos lo que debes saber.

Café

Buenas noticias para casi el 60 % de los estadounidenses que beben café: las investigaciones lo han relacionado con un menor riesgo de insuficiencia cardíaca, diabetes tipo 2 y varios tipos de cáncer. No está claro qué hace que el café tenga estos beneficios, o qué otros factores del estilo de vida podrían estar en juego. Sin embargo, debido a las pocas calorías, antes de agregar leche y azúcar, y a una variedad de compuestos vegetales protectores, generalmente está bien disfrutar de una taza de café matutina.

Ten cuidado con: tomar café con cafeína después de la media tarde. Beberlo incluso 6 horas antes de acostarte puede interrumpir el sueño, según una investigación publicada en Journal of Clinical Sleep Medicine. Y aunque el efecto del café en las personas varía, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomienda un límite de 4 a 5 tazas al día.

También hay que tener en cuenta que añadir azúcar y crema puede hacer que el café y otras bebidas calientes sean mucho menos saludables.

Té

Hay muchas razones para entrar en calor con un té negro, verde, oolong o blanco. Para empezar, las personas que lo beben obtienen más compuestos vegetales saludables llamados flavonoides, según un estudio de 2020 publicado en The Journal of Nutrition. Investigaciones sugieren que los flavonoides protegen contra la enfermedad cardíaca, y ofrecen otros beneficios.

Ten cuidado con: bebidas en extremo calientes. Las personas que regularmente bebían té muy caliente — a 149 °F o más — tuvieron casi el doble de riesgo de un tipo de cáncer de esófago que los que bebían té más frío, dice un estudio de 2020 en European Journal of Cancer Prevention. Consejo: Deja que todas las bebidas calientes se enfríen un poco. Si puedes beber cómodamente, está bien.

Ten en cuenta que, aunque los tés matcha y chai parecen ser bebidas calientes saludables, ese no es siempre el caso. El matcha tradicional es el té verde en polvo batido con agua, y tiene un alto contenido de sustancias antioxidantes y antiinflamatorias. Sin embargo, los matcha que se venden en muchas tiendas estadounidenses, son matcha lattes, brebajes cremosos que pueden contener mucho azúcar.

El masala chai tradicional es una mezcla hindú de té negro endulzado con especias. Pero las bebidas chai que se venden en las tiendas estadounidenses a menudo se preparan a partir de concentrados de jarabe, y tienen poco en común con el original.

Es posible encontrar versiones más saludables de ambas bebidas. Solo asegúrate de preguntar qué contiene el que estás ordenando, o trata de prepararla tú mismo en casa.

Chocolate caliente

La nostalgia puede ser razón suficiente para disfrutar de una taza de cocoa caliente en un día nevado. Pero la bebida tiene ventajas adicionales. Consumir chocolate y otros productos de cacao se vinculó con una pequeña disminución de la presión arterial en una revisión de 2017 de 35 estudios realizados por investigadores australianos. El cacao también puede ayudar a disminuir la inflamación y prevenir la resistencia a la insulina.

Ten cuidado con: versiones cargadas de azúcar. Estas “bombas” de chocolate caliente de moda pueden aportar 20 gramos de azúcar o más, varias veces el máximo diario recomendado. Aunque te des este gusto esporádicamente, una taza de leche tibia con cacao en polvo y una cucharadita de azúcar por taza debería satisfacer hasta la persona más dulcera.

Sidra de manzana caliente

No debes confundirlo con el jugo de manzana, que ha sido filtrado, la sidra de manzana contiene pulpa de manzana, lo que probablemente explica sus niveles más altos de compuestos fenólicos antioxidantes beneficiosos. Revisa los ingredientes para asegurarte de que lo que estás bebiendo es jugo 100% natural. La sidra es naturalmente dulce; los ingredientes añadidos como el caramelo o el jarabe de canela son innecesarios.

Ten cuidado con: la sidra de manzana que se vende sin pasteurizar o “cruda”. Se ha relacionado con brotes de E. coli y la infección por criptosporidio, que puede ser especialmente peligrosa para los adultos mayores y personas con debilitamiento del sistema inmunitario.

