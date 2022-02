Un día sin inmigrantes en Los Ángeles, el inicio de un gran movimiento

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Como ya se había anunciado desde hace un par de semanas en las redes sociales, miles de personas por todo el país apoyaron Un Día Sin Inmigrantes en favor de una reforma migratoria.

Para este movimiento se le pidió a los inmigrantes y partidarios que no fueran a trabajar, que no enviaran a los niños a las escuelas y que no gastaran, a menos que fuera en negocios pequeños de la comunidad inmigrante. Todo con el objetivo de hacer ver que tan importante es la fuerza del trabajador inmigrante en Estados Unidos.

En Los Ángeles un grupo de personas protestó por las calles del centro de la ciudad. Familias enteras, jóvenes activistas y hasta danzantes aztecas se hicieron escuchar con gritos y música acerca de su valor en el país y exigiendo al presidente Joe Biden que cumpla su promesa de campaña de ofrecer una legalización.

Ricardo Cervantes llegó acompañado de su esposa y sus hijos, explicando que él no fue a trabajar ni envió a sus hijos a la escuela porque ya es hora de que el gobierno les responda.

“Ya hace falta, llevamos mucho tiempo aquí y nos limitan en muchas formas al no tener papeles”, dijo Cervantes.

En la marcha sobre la calle Temple y cerca de la Spring, en primera línea iba Adriana Gopar, quien dijo que perdió un día de trabajo y no se arrepiente.

“Queremos que nos vean, necesitamos una reforma migratoria urgentemente”, dijo Gopar.

Inmigrantes en LA se hicieron escuchar en Un Día sin Inmigrantes. (Jacqueline García/La Opinión)

Guillermo Rodríguez llegó con su esposa y su hijo a apoyar la causa. Dijo que ya es hora que el gobierno cumpla sus promesas y no se desvíe con temas como la posible guerra de Ucrania.

“Tenemos que apoyar porque ya hace falta una reforma justa”, dijo el inmigrante.

No es evento de un día

Poco antes de la protesta, otro grupo de líderes pro-inmigrantes se reunieron frente al edificio federal en el centro de Los Ángeles para hacer la misma petición.

Juan José Gutiérrez, director de One Stop Immigration Center, dijo que el 14 de febrero fue “el campanazo” para el próximo primero de mayo para que se haga una manifestación masiva.

“Estará la participación millonaria de los inmigrantes trabajadores que ya están cansados, como se ha dicho una y otra vez, de estar esperando por más de 35 años por una reforma migratoria’, dijo Gutiérrez.

Los activistas indicaron que este año es año electoral de medio término y ellos están preocupados por la “precaria mayoría” que mantienen en el congreso los demócratas.

Gutiérrez dijo que eso de prometer y no cumplir ha llevado a la reforma migratoria nuevamente a que se este tambaleando.

“Es importante que nos manden señales del gran compromiso que hicieron de darle la reforma migratoria a nuestra comunidad”, subrayó.

Líderes activistas se pronunciaron favor del Día sin Inmigrantes en LA. (Jacqueline García/La Opinión)

Apoyando el movimiento y con los líderes pro inmigrantes estaba Miguel Zapata, un jornalero por más de 37 años. Él dejó de trabajar el lunes para apoyar la causa que le beneficiaría directamente.

Dijo que como inmigrante indocumentado en Estados Unidos ha vivido el hostigamiento de diferentes formas. Aquí con los riesgos que enfrenta día a día al conseguir algún empleo y en su país con quienes le reprochan que no ha regresado a visitarlos.

“Nos volvemos enemigos de nuestros propios seres queridos”, dijo el mexicano de 67 años.

Zapata explicó que esperaba haya notoriedad al problema que enfrentan más de 11 millones de indocumentados como él que no pueden salir del país o se arriesgan a no poder regresar.

Verónica González dijo que ella se enteró acerca del movimiento de las redes sociales y localizó uno en Los Ángeles. Agregó que se le hace inconcebible que migrantes que ya han obtenido su residencia o ciudadanía se olviden de los más necesitados.

“Pienso que todos tenemos que poner de nuestra parte, no importa si tenemos papeles o no porque todos llegamos con algún conocido y por lo tanto, tenemos que apoyarnos unos a otros”, explicó González.

Mayra Todd, activista inmigrante, indicó que llevan décadas peleando por una reforma migratoria y ella espere que pronto ocurra ya que ella se beneficiaría de gran manera.

Todd, originaria de Guatemala, lleva décadas viviendo bajo las sombras.

“Hoy precisamente en el día del cariño me conmueve que no tengamos una reforma migratoria porque yo estoy aquí por 35 años y todavía no nos han legalizado”, dijo Todd. “Le hago un llamado a toda la comunidad que apoyen este movimiento

Los activistas esperan que esta sea una forma de presionar para que los senadores, congresistas y la administración incluya la reforma migratoria general en el proyecto de ley Build Back Better que el Senado está considerando actualmente.

El Día sin Inmigrantes se expandió gracias a las redes sociales por el activista pro-inmigrante Carlos Eduardo Espina, quien preguntó en su cuenta de TikTok quien se animaría a participar. Uno tras otro los influencers de toda la nación se fueron uniendo y hasta en la política congresistas como Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar dijeron que apoyaban el movimiento.