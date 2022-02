Juan Orlando Hernández: por qué Estados Unidos está pidiendo en extradición al expresidente de Honduras

En un sorpresivo movimiento, este lunes se conoció el pedido de extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por parte del gobierno de EE.UU.

Dicho requerimiento debe ahora ser estudiado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que decidirá si ordena o no un “arresto provisional” y habilita a proceder con la extradición.

Washington señala a Hernández, quien gobernó el país entre 2014 y 2022, por delitos asociados al narcotráfico.

Y aunque el pedido de extradición estadounidense sorprendió tanto al gobierno local como a los propios hondureños, lo cierto es que los señalamientos y sospechas sobre el exmandatario llevan varios años flotando en el ambiente.

En 2018, el hermano de Hernández, Juan Antonio, quien era diputado nacional, fue capturado en Miami acusado también de crímenes relacionados con el narcotráfico.

Y tras deliberaciones y procesos en tribunales, en marzo de 2021 fue hallado culpable del tráfico de 150 toneladas de cocaína desde Honduras hacia EE.UU.

Fue a partir de este vínculo familiar directo que las sospechas alcanzaron al expresidente. Sin embargo, Hernández ha rechazado estos señalamientos en el pasado y ha asegurado que durante su gobierno se dedicó a combatir el negocio ilegal de drogas.

Este lunes, el propio Hernández señaló a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que se ponía a disposición de las autoridades.

“Mis representantes han recibido el mensaje para que sea llevado a las autoridades de que estoy presto para colaborar y llegar voluntariamente en el momento en que el juez que designe la honorable Corte Suprema de Justicia”, dijo.

Y agregó: “Y de este modo poder enfrentar esta situación y defenderme”.

Tras conocerse el pedido de extradición estadounidense, medios locales informaron que decenas de efectivos de la policía rodearon la residencia de Hernández en Tegucigalpa.

El abogado del expresidente, Hermes Ramírez, dijo que el despliegue policial constituía un “ataque” a los derechos de su defendido, ya que habían impedido el ingreso de los asesores a la residencia.

Ramírez agregó que no se había entregado ninguna orden de arresto contra Hernández.

Pero, ¿de qué acusan realmente a Hernández y por qué EE.UU. lo está pidiendo en extradición?

En la nota enviada por la embajada de EE.UU. en Tegucigalpa al gobierno hondureño, se específica la razón por la que se hace la petición de extradición: “Juan Orlando Hernández es buscado para ser juzgado en Estados Unidos por tráfico de drogas y delitos con armas de fuego”.

Aunque durante los ochos años que Hernández estuvo en el poder se convirtió en uno de los principales aliados de Washington en la región, las cosas comenzaron a complicarse una vez dejó el cargo de presidente, el pasado 27 de enero.

Apenas días después, el 9 de febrero, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, anunció que a Hernández se le retiraría su visa para ingresar al país por “comportamientos antidemocráticos y actos de corrupción”.

