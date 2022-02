Cómo aprovechar el valor de tu casa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si comprar una casa nueva no está en tus planes pero tienes ganas de un cambio (una cocina nueva, un espacio de trabajo exclusivo) y necesitas una buena suma de dinero para hacerlo, ahora puede ser el momento de aprovechar el valor que tiene tu casa, especialmente si vale más que cuando la compraste.

Una forma común de hacerlo es pedir un préstamo con garantía hipotecaria. Otra manera es hacer lo que se llama un refinanciamiento con retiro de efectivo, un tipo de hipoteca nueva que monetiza el valor que tiene tu casa, dice Robert Heck, vicepresidente de servicios hipotecarios de Morty, una empresa de asesoría y corredores de hipotecas residenciales en línea. Los intereses de estas hipotecas suelen ser más bajos que los préstamos con garantía hipotecaria.

Mientras que un refinanciamiento normal reemplaza tu hipoteca actual por una nueva por el mismo saldo, un refinanciamiento con retiro de efectivo reemplaza tu hipoteca por una nueva por más de lo que debes actualmente, y la diferencia se te entrega en efectivo.

El aumento del valor de los inmuebles ha hecho que los refinanciamientos con retiro de efectivo sean una herramienta útil para más personas. En el segundo trimestre de 2021, el propietario promedio de una casa ganó unos $51,500 de patrimonio. Los hogares en el oeste del país experimentaron los mayores aumentos (en Idaho, $97,000; Washington, $102,900; Los Ángeles, $116,300), según cifras de CoreLogic, una empresa de investigación de la industria inmobiliaria.

Solo en el segundo trimestre de 2021, los propietarios de viviendas retiraron $54,000 millones en efectivo, según Freddie Mac, la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios para la Vivienda.

Los profesionales de los préstamos hipotecarios recomiendan utilizar con mucho cuidado el dinero que se extrae de un refinanciamiento con retiro de efectivo. Esto incluye el pago de mejoras que aumenten el valor de reventa de la casa, el pago de deudas más caras, como las tarjetas de crédito o el aumento de los ahorros para emergencias o para la jubilación.

“Hay que utilizar el dinero solo para un propósito rentable”, dice el reverendo Dr. Charles Butler, quien ayuda a dirigir una organización sin fines de lucro que ofrece asesoramiento sobre vivienda y otros programas de empoderamiento comunitario y que tiene su sede en la ciudad de Nueva York. En última instancia, vas a tener que pagar la nueva hipoteca de mayor valor.

Un par de advertencias. Aunque el proceso de solicitud de un refinanciamiento con retiro de efectivo es básicamente idéntico al de un refinanciamiento normal, por lo general los bancos no lo otorgarán si tienes menos del 20% del patrimonio neto, dice Scott Westfall, consultor inmobiliario y propietario de CGP Real Estate en Virginia Beach, Virginia.

Y además, debes esperar ver algunos costos de refinanciación adicionales que no se tienen con una refinanciación normal. A nivel nacional, el año pasado los costos de cierre de un refinanciamiento residencial unifamiliar fueron de $3,398, según cifras de ClosingCorp, una empresa de seguimiento de datos del sector inmobiliario. Pero los prestamistas de refinanciamiento con retiro de efectivo pueden imponer tasas de interés ligeramente más altas en los nuevos préstamos, tal vez de 0.125% a 0.25% más, que en los refinanciamientos normales.

Aun así, un refinanciamiento con retiro de efectivo podría brindarte una tasa de interés más baja si compraste tu casa cuando las tasas hipotecarias eran mucho más altas.

Considera un refinanciamiento con retiro de efectivo en los siguientes casos:

1. Tienes más del 20% de patrimonio en tu casa.

2. El valor de tu casa aumentó desde que la compraste.

3. Planeas usar los fondos para reinvertir en la casa o para pagar deudas costosas, como las tarjetas de crédito.

4. Puedes obtener nuevos términos favorables en una hipoteca, como una tasa de interés más baja y pagos mensuales más reducidos.

–Información adicional de Octavio Blanco

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de febrero de 2022 de la revista Consumer Reports.

