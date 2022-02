VIDEO: Acusan de racistas a policías de Nueva Jersey tras su intervención para acabar con una pelea entre adolescentes en centro comercial

La actuación de dos agentes de Bridgewater Township, Nueva Jersey, para terminar con una pelea al interior de un centro comercial, provocó indignación y una investigación del Departamento de Policía sobre el trato del oficial al adolescente negro.

El video, grabado por un transeúnte, muestra a dos adolescentes discutiendo y soltandon puñetazos. Poco después, dos policías llegan al lugar y terminaron con la pelea. Sin embargo, solo el adolescente negro, que fue identificado como un estudiante de octavo grado llamado Kye, fue esposado después de ser arrojado al suelo por el oficial varón.

MALL FIGHT CONTROVERSY: Authorities are now investigating the use of force by two police officers during a New Jersey mall fight between two teens as video of the incident surfaced, raising questions of racial bias in policing. @sramosABC reports. https://t.co/J0hnw1ALyT pic.twitter.com/kBUf1e62aY — World News Tonight (@ABCWorldNews) February 17, 2022

“Me derribaron al suelo, el oficial me puso la rodilla en la espalda y luego comenzó a ponerme las esposas”, dijo Kye a la estación de noticias ABC WABC, en Nueva York. “Luego la mujer oficial se acercó y puso su rodilla en la parte superior de mi espalda y ayudó a ponerme las esposas. Mientras él (el otro adolescente) estaba sentado en el sofá viendo todo”.

El otro adolescente involucrado en la pelea, que no ha sido identificado, no fue esposado.

El Departamento de Policía de Bridgewater Township le dijo a ABC News que la policía le pidió a la Oficina del Fiscal del Condado de Somerset que ayude en una investigación interna del incidente.

“Reconocemos que este video ha molestado a los miembros de nuestra comunidad y hemos pedido una investigación de Asuntos Internos”, dijo el Departamento de Policía en un comunicado.

Frank Roman Jr., subjefe de la Oficina del Fiscal del Condado de Somerset, dijo que el incidente es investigado por la Unidad de Asuntos Internos de la Oficina del Fiscal del Condado de Somerset.

Troy Fischer, gerente general del Bridgewater Commons Mall, le dijo a ABC News que después de la pelea a ambos adolescentes se les prohibió el acceso al centro comercial durante los próximos tres años.