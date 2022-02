Esposa de Josema Giménez lo defendió luego de su gesto contra la afición del Atlético de Madrid

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El Atlético de Madrid perdió 0-1 ante el Levante, que es el último equipo de la tabla, por lo que continúan las críticas y señalamientos al conjunto colchonero que parece no levantar el ritmo en el cierre de la temporada.

Josema Giménez ha sido uno de los más criticados e incluso pitado por la afición del Atlético, en el que el defensa uruguayo hizo un gesto en pleno partido hacia la grada marcando que hicieran silencio y no pitaran con mala cara. Decenas de hinchas se han molestado por el gesto tras la derrota.

No es el mejor clima en Atlético de Madrid: perdiendo contra el último, la gente se quejó por una acción de Josema Giménez y el uruguayo respondió de inmediato pidiendo silencio. pic.twitter.com/zGswWGIkO1 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 16, 2022

“Deberíamos salir reforzados ante esas situaciones. En el que durante la semana trabajamos bien, tenemos un buen ambiente en el vestuario, donde nos esforzamos realmente para hacer las cosas bien y que no se den las cosas como las deseamos es duro e inexplicable. No le encuentro un porqué a esto”, dijo el uruguayo.

⚽️ La reflexión de Josema Giménez (silbado por el público) tras la inesperada derrota del Atlético contra Levante.



🤔 ¿Cuál es el problema del equipo del Cholo? pic.twitter.com/MsbSbddCMB— DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) February 17, 2022

Regina Iafolla, esposa del defensa de Uruguay y Atlético del Madrid salió en defensa ante los comentarios y los señalamientos tras la derrota y el gesto, y le dijo que mejor “se quede con la gente que lo quiere y los apoya”.

“Me da mucho orgullo escuchar a la gente que te apoya siempre y más en momentos difíciles. Seis días en la cama y el séptimo día de la cama directamente al Wanda, fuiste a jugar sin pensar en las consecuencias que podrían haber pasado, como mínimo, y lo menos grave, una lesión. Sos un ejemplo para mí y para nuestros hijos y me quedo con eso. Seguramente no hiciste tanto como para merecer lo de hoy, esa gente tendrá sus razones. Vos quédate con la gente que te quiere, te apoya y que está con ustedes en las buenas pero sobre todo en las malas. Te amo mi amor”. Giménez le contestó a ese post. “Te amo mucho mi vida”, dijo Iafolla.

Tras la polémica Josema pidió disculpas a la afición y expresó que solo fue una molestia durante el encuentro y espera que puedan sumar varios triunfos en los siguientes partidos.

“Me dolió mucho, pero esto es una familia y en las familias hay broncas. Sólo pedir disculpas, sobre todo a la gente de ese sector que me pitó, que no lo tomen como algo para ensañarse porque no es por allí. La gente que me conoce sabe que yo no soy ese tipo de persona y menos para recriminar algo”, dijo.