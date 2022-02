Las ventajas y desventajas de comprar un iPhone directamente de Apple

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

¿Estás ansioso por tener en tus manos el último iPhone? Puedes comprar uno en casi cualquier minorista importante de productos electrónicos, pero debido a que la mayoría de las tiendas ofrecen los mismos modelos a aproximadamente los mismos precios, a menudo es más simple y conveniente comprar un iPhone directamente de Apple o de tu operador.

Pero comprar un teléfono implica más que conveniencia y precio. También debes considerar aspectos como las garantías extendidas, el costo y la facilidad del reemplazo de la pantalla y otras reparaciones, y los compromisos a largo plazo incluidos en algunas ofertas realizadas por los operadores.

¿Cómo decides qué camino es el mejor? Aquí hay algunas consideraciones.

Las ventajas de comprar un iPhone de Apple

Actualizaciones frecuentes. Si te gusta tener el último iPhone en tu bolsillo la semana de su lanzamiento, echa un vistazo al Programa de actualización de iPhone de Apple. Te ayuda a obtener ese nuevo teléfono cada año intercambiando tu modelo actual y haciendo pagos por 12 meses para cubrir el saldo del precio.

Apoyo técnico: El programa de actualización de iPhone incluye AppleCare+, que es uno de los pocos programas de garantía extendida recomendados por Consumer Reports para determinados consumidores. Esto significa que, si tu teléfono se daña, puedes llevárselo directamente a Apple para que lo arreglen o lo reemplacen como parte de tu plan.

El programa de actualización de iPhone comienza desde $35 por mes, según el modelo de teléfono que elijas. Por ejemplo, comprar un iPhone 13 con 128 GB de almacenamiento cuesta $40 por mes. Si usas el financiamiento sin intereses de Apple durante 24 meses, el mismo teléfono cuesta $33 por mes sin AppleCare+. Esa diferencia de precio de $7 al mes puede valer la pena si quieres un teléfono nuevo cada año, además de los beneficios de la cobertura extendida.

Bajo costo de seguro: Aunque tienes la opción de comprar un seguro de teléfono celular a través de tu proveedor de servicios, esos planes suelen tener un precio más alto que AppleCare+ y ofrecen menos beneficios, dice Marsha Barnes, asesora financiera y directora ejecutiva/fundadora de The Finance Bar. Agregar cobertura contra robo y pérdida al AppleCare+ incluido en el programa de actualización de iPhone comienza en alrededor de $4 por mes. En cambio, Verizon cobra $17 al mes por el seguro y la protección de un dispositivo, el seguro de T-Mobile oscila entre $7 y $18 al mes y el plan de protección de dispositivos de AT&T cuesta $15 al mes.

Cambiar de operador en cualquier momento: Si compras un teléfono desbloqueado a través de Apple, puedes cambiar de proveedor de telefonía celular a voluntad, incluso si aún no terminaste de pagar tu teléfono. Si compras tu teléfono a través de un operador, debes pagar el saldo total restante antes de escaparte.

Mayor disponibilidad: Puedes comprar un iPhone de inmediato del color y la capacidad de almacenamiento que prefieras en una de las 272 ubicaciones de Apple Store en los Estados Unidos o pedir que te lo envíen de forma gratuita. Según tu ubicación, es posible que incluso puedas obtener una entrega en dos horas. En cambio, cuando revisé el sitio web de T-Mobile, todos los modelos de iPhone 13 tenían varias semanas de espera. El iPhone 13 Pro también se retrasó durante un par de semanas en Verizon.

Apple Store también tiene una gama más amplia de accesorios que la mayoría de las tiendas de operadores.

Las desventajas de comprar un iPhone de Apple

Podrías perderte descuentos especiales. Aunque el iPhone rara vez está en oferta en algún lugar, los operadores suelen ofrecer promociones por tiempo limitado si cambias un teléfono viejo, agregas una nueva línea o te pasas a su servicio. Por ejemplo, Verizon actualmente ofrece hasta $1,000 en crédito en la factura con un intercambio calificado y si tienes un plan ilimitado o te pasas a uno; también ofrece un iPhone 11 gratis cuando te cambias de un operador diferente o agregas una nueva línea. T-Mobile ofrece hasta $1,000 de descuento con un intercambio y si tienes un plan Magenta MAX o te pasas a uno. Además, AT&T ofrece hasta $800 en crédito en la factura si intercambias un teléfono inteligente que sea elegible.

El sitio web de Apple destaca algunas ofertas especiales de estos operadores, pero no todas, por lo que vale la pena consultar con tu operador antes de pedir un iPhone.

Valor de intercambio potencialmente más bajo: Tu teléfono actual podría valer más si lo cambias en un operador en lugar de hacerlo con Apple. Por ejemplo, un iPhone 11 en buen estado tiene un valor de intercambio de $300 en Apple en comparación con $800 en T-Mobile y AT&T, gracias a las promociones actuales. Los teléfonos Android, como el Samsung Galaxy S21+, también tienen un valor de intercambio mucho menor en Apple que en los operadores de telefonía celular, y la lista de intercambios elegibles de Apple también es mucho más corta.

Menor plazo de financiación: La financiación sin intereses de Apple se distribuye en 24 meses, por lo que el pago mensual puede ser un poco más alto que con los operadores que tienen plazos de financiación más largos. T-Mobile distribuye los pagos en 30 meses, AT&T divide los pagos en 36 meses y Verizon ofrece financiamiento a 24 o 30 meses. El precio minorista total será aproximadamente el mismo independientemente de dónde lo compres, pero un plazo más largo puede ser un poco menos doloroso para tu billetera de mes a mes.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.